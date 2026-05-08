元太首季獲利創新高！毛利率逼近6成、EPS 2.41元

元太首季毛利率逼近6成，元太董事長李政昊看好未來幾季接可維持相同水準。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠元太（8069）首季財報繳出亮眼成績單。元太今（8）日召開法人說明會，公布第一季自結財報，受惠於大尺寸新產線H5良率持續提升，抵銷原物料成本上漲壓力，首季毛利率攀升至59.65%，逼近6成新高水準。營業利益28.13億元、稅後純益27.84億元，雙雙寫下歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）2.41元。

李政昊表示，雖然中東戰事推升石油相關原料價格，帶動材料成本上升，加上記憶體漲價壓抑低階電子閱讀器需求，但去年開始量產的大尺寸H5產線良率持續改善、生產效率提升，成功抵銷成本壓力，推升首季毛利率來到59.65%，且有機會在未來幾季維持相近高檔水準。

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展望後市，李政昊指出，今年整體電子紙市場仍可望維持20%至25%成長。其中，消費性產品包括eReader與eNote預估成長約10%，雖低階產品受記憶體漲價影響較大，但高階產品需求穩健，且市場仍處於黑白轉彩色升級趨勢中。

電子標籤（ESL）方面，元太預估今年可維持20%至30%成長。李政昊表示，Walmart美國門市電子標籤布建預計年底完成，後續將擴展至海外市場；同時，美國前十大零售商也陸續加速導入，整體規模不亞於Walmart。

他進一步指出，美國ESL市場規模約為歐洲10倍，目前仍處於起步階段，成長潛力龐大；英國大型零售商也開始導入，而歐洲市場自2015年起推廣至今，歷經約10年後，未來亦將迎來換機潮。

至於元太下一波主要成長引擎，則鎖定戶外廣告看板（Signage）市場。隨H5產線正式量產並開始貢獻營收與獲利，預計明年H6新產線加入後，將進一步擴大大尺寸電子紙應用布局。

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