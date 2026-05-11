LTN經濟通》第二島鍊重鎮 美太平洋戰略重心

關島是第二島鏈的重鎮，隨著美中競爭加劇，關島的戰略地位加重。（歐新社）

關島法律地位屬於美國「非合併屬地」

〔財經頻道／綜合報導〕在第一島鏈的戰略地圖上，台灣是最關鍵的環節，而關島則是第二島鏈的重鎮，隨著美中競爭加劇，關島的戰略地位加重，美國近年更加積極欲將關島打造為太平洋安全戰略樞紐，與此同時，也讓關島民間也掀起一場可能影響美國在該區的軍事戰略與外交立場的定位運動：是成為美國第51州、獨立建國，或與美國簽署「自由聯合協定」（COFA）？

關島是座位於西太平洋的島嶼，面積為544平方公里，約為台北市面積的2倍大，規模比美國許多大城市小得多，自1898年美西戰爭後，就成為美國的海外領地迄今，僅在二戰期間被日本短暫占領過，目前關島雖然是美國領土，但法律地位屬於「非合併屬地」（Unincorporated territory），截至2025年，關島人口超過17萬人，當地居民雖然為美國公民，卻沒有總統選舉投票權，國會眾議院有代表但無投票權，儘管地小人稀，但由於關島位於太平洋的地理位置，對美國來說具有重要的戰略意義。

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具體來說，美國國防部擁有關島總面積的大約3分之1的土地，大約4.9萬英畝，主要設施包含東北部的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）：以及西南部的關島海軍基地（Naval Base Guam），而距離關島最近的美國領土是夏威夷，兩者相距大約為6500公里，此外，關島距離北京約4000公里、距離台灣約2800公里。

而隨著美中競爭日益激烈，關島的地位越來越重要。外媒指出，關島現在已完全落入中國的打擊範圍內，中國東風26中程彈道飛彈可攜帶傳統與核彈頭，而關島在其射程範圍之內。美國官員也指出，中國駭客曾鎖定關島基礎設施發動攻擊。此外，近年來更出現中國遊客在關島美軍基地非法拍攝國防設施的狀況。

美國國防部擁有關島總面積的大約3分之1的土地，主要設施包含東北部的安德森空軍基地：以及西南部的關島海軍基地（圖）。（路透）

五角大廈正將關島打造為其太平洋戰略的核心支點

《華爾街日報》2025年底的報導指出，美國國防部正將關島打造為其太平洋安全戰略的核心樞紐。美軍正在升級基地、將更多部隊部署至島上，更正測試一套先進的360度全向雷達，這是美國計畫斥資80億美元打造、用以防禦中國飛彈攻擊關島系統的一部分。

此舉反映出美軍戰略上的根本轉變，五角大廈正將關島打造為其太平洋戰略的核心支點。美軍官員表示，此舉旨在威懾日益強大的中國軍隊，防止其武力攻佔台灣，並展示美國隨時準備戰鬥的決心，

根據印太司令部資料，美國2019年至2028年間，將在關島投入62億美元建設；美軍預估，到2037年間，關島將新增約1萬名人口，包括現役與後備軍人、眷屬及其他相關人員，使整體駐軍與相關人口規模達到約3萬4000人。

但也有人質疑，關島距離台灣與南海這兩大區域衝突熱點太遠，美國在此大量集中軍事資產，究竟能帶來多少安全效益？認為這轉變恐使台海出現新的不確定因素。

其中值得注意的是，美日兩國在2012年同意，將美軍駐沖繩陸戰隊中約9000名部隊移往海外，其中4000人調到關島，以減輕沖繩的負擔。美軍原擬將改駐關島的部隊改編為規模較小的「陸戰隊濱海作戰團」，具備快速反應能力，能夠靈活部署小型部隊到偏遠島嶼，確保對敵攻擊的據點，首批約100名部隊於2024年底移防。

美國國防部正將關島打造為其太平洋安全戰略的核心樞紐。美軍正在升級基地、將更多部隊部署至島上。圖為安德森空軍基地。（路透）

美國若要有效防衛台灣 必須依賴駐日基地

不過，日本《共同社》引述消息人士說法，由於關島距離台灣約2700公里，相較之下沖繩主島距台約500公里，美軍部隊內有一些看法，反對原本的調整駐防地點計畫，已修改將一部分駐沖繩陸戰隊移防關島的計畫，步兵部隊將續留沖繩。這項調整將影響美日兩國就美軍駐沖繩陸戰隊移防關島計畫達成的共識。

另外《華爾街日報》在報導中引述麻省理工學院安全研究專家何理凱（Eric Heginbotham）分析指出，美國若要有效防衛台灣，必須依賴駐日基地，特別是沖繩嘉手納空軍基地與橫須賀海軍基地。

分析顯示，轟炸機因為航程較遠，可從關島執行長程任務，但即使進行空中加油，行動仍難以維持，例如要執行空中優勢任務，需要戰機出動並在台灣周邊空域「駐留」一段時間後返回，但從關島出發並不可行。航空母艦是一種選項，但這些軍艦既龐大又昂貴且具高度價值，美國不太可能在衝突初期部署過多前線艦艇。

反觀從日本起飛，戰機可迅速抵達台海並長時間滯空戰鬥。何理凱強調：「你在亞洲其他地方找不到像日本這樣的基地網絡，這是無法複製的。」

專家認為，美國若要有效防衛台灣，必須依賴駐日基地。圖為嘉手納空軍基地。（歐新社）

年底公投決定是否成美第51州

除此之外，關島法律地位出現轉變的可能性也開始被外界討論，《華爾街日報》報導指出，建州派關島議會議員帕金森（Will Parkinson）正推動2026年11月舉行公投，選項包括建州、獨立、或與美國簽署COFA。他強調，建州可鞏固關島在美國的地位，使攻擊關島等同攻擊美國本土，並消除外界對美國承諾的疑慮。

不過報導也指出，建州並非易事，首先得經過美國國會批准，而美國國會可能不願改變權力分配，因關島若建州將擁有2席參議員。此外，美國的海外領地波多黎各與華盛頓特區也長年爭取建州，前者已辦過公投，後者法案曾在眾議院通過，關島相較之下尚未啟動相關程序，建州怕是也只能得排在波多黎各與華府之後。

至於支持「關島獨立」的人士，則批評建州是對佔關島4成人口的查莫洛人（CHamoru）的另一種殖民形式。但考量關島位於第二島鏈，具有重要的美軍戰略地位，美國不太可能同意其全面獨立。關島智庫「太平洋島嶼安全中心」（PCIS）主任庫柏（Kenneth Gofigan Kuper）則支持獨立或簽署COFA，認為這能讓關島在政治上擁有主權，同時維持與美國的密切關係。

關島民間正掀起一場可能影響美國在該區的軍事戰略與外交立場的定位運動：是成為美國第51州、獨立建國，或與美國簽署「自由聯合協定」（COFA）？。（路透）

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