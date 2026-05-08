全家深耕軍營商圈 首度進軍國防部會客室開店

全家（5903）便利商店宣布攜手國防部，首度於國防部會客室開店。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店深化特殊場域經營布局，宣布攜手國防部，首度於國防部會客室開店。

「全家」崇實店採子母店型式營運，分別設置於國防部會客室1樓與B1空間，對應不同使用需求。

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1樓賣場空間約10坪，營業時間自早上7點至晚間9點，開放國軍官兵與會客外賓共同使用；B1賣場則規劃為僅供官兵使用之補給空間，進一步強化場域區隔與動線效率。

「全家」深耕軍營場域逾20年，長期於陸海空三軍及國防部相關據點拓展服務，厚實封閉型商圈的經營經驗。

今年以來展店動能持續提升，繼1月進駐高雄左營海軍新訓中心開設「海訓店」後，再於國防部會客室設立「崇實店」，短短時間連展兩店，顯示軍營場域布局加速成形。歡慶「全家」進駐國防部會客室，「崇實店」更提供國軍官兵全店88折專屬優惠，亦可結合「全家」APP隨買跨店取與FamiNow預約快取等數位服務，強化日常補給便利性。

國防部政戰局副局長胡瑞訓表示，近年國軍持續推動官兵生活照顧與福利提升，伴隨官兵生活型態與消費習慣改變，營站服務亦逐步轉型，讓官兵在執行任務之餘，能獲得更完善的日常支持。

博愛營區為國軍重要行政運作據點，國防部會客室亦為兼具對外接待與交流功能之場域，此次與「全家」合作開設「崇實店」，導入便利商店服務與數位工具，不僅提升補給效率，也讓營區生活服務更貼近現代需求，進一步強化官兵照顧體系。

「全家」北一營業本部本部長蕭大誠表示，觀察軍營場域具備「短時間、高頻率」的補給需求特性，官兵多於訓練或勤務空檔進行快速採買，因此「全家」規劃更強調效率與即時性。

「崇實店」聚焦三大服務亮點，打造高效率補給據點：首先，導入全家APP「隨買跨店取」與FamiNow預約快取服務，官兵可提前下單、快速領取，縮短等待時間。其次，強化雞胸肉、健康志向鮮食、茶葉蛋等高蛋白機能型商品配置，對應訓練與勤務需求。第三，導入Convenience Wear織品與多元生活用品，滿足臨時性與日常補給需求。

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