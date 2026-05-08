擁600萬退休金！60歲阿北好寂寞「做1件事」 下場超慘晚年全涼

提醒投資人不要隨便聽信網路論壇或通訊軟體（如Line）傳布 之流言。示意圖。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本媒體報導，60歲的田中徹（化名）退休後獲得約3000萬日圓（約新台幣601萬元）退休金，因退休生活太過孤單，某天在網路上收到一則自稱是投資專家的訊息，詢問他是否有興趣參加資產保護研討會。一開始田中徹原本抱持懷疑態度，但首次投資真的有獲利，讓他逐漸卸下戒心，之後又陸續加碼，沒想到最後竟遭詐騙1000萬日圓（約新台幣200萬元），讓他崩潰直呼「人生完了」，甚至自嘲表示：「現在連嘲笑自己的勇氣都沒有了。」

「我做夢也沒想到自己會中這麼幼稚的圈套，現在我連嘲笑自己的力氣都沒有了。」田中徹表示。他曾是一家大型製造企業的主管，60歲退休時獲得約3000萬日圓的退休金，再加上他平時累積的存款，本應該擁有安穩的退休生活。

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然而退休後的生活遠比田中徹想像的要「空虛」得多。沒有了與同事的聚會，也沒有每天忙碌的會議，再加上早與妻子分居，他為了找人聊天，開始使用社群平台，並分享自己的日常生活。

某日，他在網路上收到一則自稱投資專家的訊息，對方表示：「您的貼文展現了您的智慧和修養，如果您有興趣，是否願意參加我們關於資產保護的研討會？」對方的帳戶大頭貼是位身穿精緻套裝的女士。

「起初我很警惕，但隨著我們繼續交流，她自稱是投資專家，並向我退件了一些利用最新人工智慧（AI）技術尚未發布的金融產品，我一直以自己對經濟新聞了解而自豪，但她使用的那些專業術語以及她那句『訊息僅供少數人知道』的說法，讓我有點被迷惑了。」田中徹表示。

一開始，田中徹轉入了50萬日圓的資金（約新台幣10萬元），然後在網站上，他的資產在短短幾天內就增加了20%。「看到我的盈利，我鬆了一口氣，之後，我問她是否可以增加投資額度，不知不覺中，3個月內我就投入了1000萬日圓。」

但當田中徹試圖從帳戶中取出一部分錢作為女兒的結婚禮物時，才發現出了問題。田中徹無法登入網站，私訊也收不到回覆，帳號也被刪除了。後來田中徹去報警，警方告訴他，錢已經轉到海外帳戶，不可能追回了。

田中徹說：「我原以為自己永遠不會上當受騙，但這種過度自信是個錯誤，當真相大白，原來是個騙局時，我心想我的人生完了，那種精神衝擊太大了。」

報導指出，近年許多案例揭曉社群媒體發起的「投資」詐騙案件。典型的詐騙手法是，騙子透過社群媒體廣告或私訊聯繫受害者，然後誘騙受害者加入LINE群組。

這種騙局的模式是，詐騙者先在群組裡發布「我賺到錢了」（當然是假的）之類的文章與訊息，來博取信任，然後誘騙用戶訪問虛假的應用程式或網站。雖然螢幕上可能顯示用戶正在獲利，但到了提現的時候，詐騙者就會拒絕受害者提領，還會突然消失不聯繫用戶。

報導提醒，採取一些預防措施，例如「如果你在社交媒體上認識的人向你推薦投資，首先要懷疑這是個騙局」，以及「永遠不要把錢轉到以個人名義開設的帳戶」，將有助於防止你成為受害者。

報導也表示，在退休這一重大轉折點上，當一個人陷入社會孤立情緒下，就很可能會被利用。從預防此類傷害的角度來看，在退休前建立工作以外的人際關係至關重要。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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