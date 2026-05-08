榮惠4月營收年增54.38％ 本季展開二度漲價

榮惠董事長劉世璘。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕AI液冷供應商榮惠-KY（6924）公告4月營收2.05億元，月增45.43%、年增54.38%，主要是受惠AI伺服器散熱需求強勁、日系客戶拉貨節奏回歸正常，營收創下歷史新高。公司表示，部分材料成本漲價幅度過高，公司也將持續調整產品售價以反映成本。

榮惠董事長劉世璘表示，上游銅箔基板（CCL）供給持續吃緊，AI伺服器使用高層數板耗用量大，公司備料庫存水位已從正常一個月逐步拉升至近兩個月，以維持穩定供貨。同時，客戶也擔憂交期拉長而選擇踴躍下單，進一步推升4月營運。銅箔基板缺料短期難見緩解，公司產品價格上季已調整一次，本季預計將再度漲價以反映成本。

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榮惠今年營運步入佳境，主要是切入伺服器散熱系統整合供應鏈，取得指定供應商資格，增添獲利成長動能。累計前四月，營收6.78億元，年增17.44%，由於產品結構優化漸具成效，期待今年獲利成長幅度將優於營收成長。

此外，榮惠近日入選臺灣指數公司「臺灣璞玉指數」之新成分股，劉世璘表示，公司穩健營運，感謝官方肯定，未來將繼續強化公司治理、股東權益、以及提升產業競爭力。

臺灣璞玉指數篩選獲利與配息穩定代表之優質股票，找出潛藏尚未發覺其投資價值的股票作為設立理念。篩選條件包括最近三年EPS（每股盈餘）皆為正數、最近四季EPS皆為正數、最近三年皆發放股利，以及最近三個月成交金額、成交股數、週轉率、漲幅、波動度均非屬前10%高等八個條件。

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