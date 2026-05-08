以為只是小花費？專家揭8個「致命財務陷阱」把你推向黑洞

理財專家指出，8種悄無聲息損害你淨資產的理財方式，會讓你損失財富。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕如果你存款不多，也別太責怪自己。美國財經網站指出，事實上你已經做到許多美國人做不到的事。根據理財專家George Kamel指出，目前約有8%的美國家庭，其「淨資產」甚至是負數。也就是說，即使收入不低，很多人其實仍在默默走向財務惡化。他近日分享8個會悄悄摧毀財富的「金錢陷阱」，提醒許多人以為只是小問題，長期下來卻可能嚴重拖垮資產累積。

1.持有太多會貶值的資產（尤其是新車）：Kamel表示，最危險卻最常被忽略的財富殺手，就是把大量資金投入「一定會貶值」的東西。其中最典型的就是新車。他指出，新車在前5年平均會貶值約60%。他建議，與其買新車，不如開舊車，把差額拿去投資。

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2.不追蹤自己的支出：Kamel形容，不記帳的財務狀態就像「小學生在紐約時代廣場校外教學一樣混亂」。如果不知道錢花去哪裡，就不可能真正掌控財務。即使收入不錯，只要長期過度消費，就會侵蝕存錢與投資能力。他建議，無論透過App還是手動記帳，都應養成持續追蹤支出的習慣。

3.不追蹤自己的淨資產：許多人根本不會計算自己的淨資產，但Kamel認為，淨資產其實是衡量財務健康最重要的「總成績單」。他強調「你無法管理你沒有衡量的東西。」定期追蹤資產與負債變化，是建立財富的重要關鍵。

4.一輩子租房卻沒有規劃：Kamel表示，租屋本身沒有問題，但若長期租房卻毫無購屋計畫，可能錯失累積資產的機會。他認為，房屋除了能穩定最大筆居住支出外，房價長期也可能增值，每月房貸同時也在累積房屋淨值。他指出，約68%的百萬富翁都擁有已繳清貸款的房子。

5.收入增加、生活也跟著膨脹：所謂「生活膨脹」，就是每次收入增加，就立刻提高生活水準。Kamel認為，這會讓人無法真正存下錢或投資，長期來看非常傷財。他的建議是，在沒有負債且緊急預備金充足的情況下，至少應將15%的收入投入投資。

6.離婚：Kamel直言，離婚是最快摧毀淨資產的方法之一。因為離婚不只會拆分資產，還可能增加律師費、贍養費與扶養費等長期負擔，讓財務必須重新開始。他提醒，感情穩定與財務穩定，其實高度相關。

7.提前動用退休金：很多人會把退休帳戶當成緊急備用金，但Kamel警告，提前提領等於是在「偷走未來退休生活」。因為不只本金減少，更會失去最重要的「複利成長效果」。

8.不斷玩弄債務槓桿：Kamel表示，很多人會替負債找理由，例如節稅、投資報酬更高等。但他認為，債務不只增加壓力，也會限制人生選擇。他直言「還清債務吧。」

報導指出，這些財務陷阱當下看似不嚴重，但經過數年甚至數十年累積後，往往會成為阻礙財富成長的致命關鍵。

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