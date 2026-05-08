世芯北美客戶3奈米AI加速器即將放量 Q3起營收與獲利大爆發

世芯看旺未來營收表現。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠世芯-KY（3661）今日召開法說會，世芯董事長沈翔霖表示，隨著北美客戶3奈米AI加速器即將邁入放量出貨階段，預期自第三季起，營收與獲利將呈現非常強勁的季成長，營收將於下半年爆發，主要受惠3奈米AI晶片放量出貨，帶動絕大部分營收在下半年認列，至於2奈米AI加速器新專案將於年底前完成Tape-out（設計定案），全年營收可望創下新高，在AI與高速運算（HPC）需求強勁帶動下，預計公司營運可望一路強勁成長至2029年。

沈翔霖指出，來自北美地區的設計需求依然非常強勁，尤以AI相關應用的動能最為顯著，公司觀察到AI晶片的製程節點技術，正加速由N5/N3 朝向 N3/N2 推進，公司持續鎖定來自北美雲端服務大廠多項ASIC設計專案機會，對今年營收成長深具信心，營運成長動能將從第二季起開始增溫，上半年汽車電子相關專案產品將扮演營收主力；隨著北美客戶3奈米AI加速器邁入放量出貨階段，第三季起營收與獲利將呈現非常強勁的季成長，看好 NRE（委託設計）業務將維持強勁的表現，主因是2奈米AI加速器專案預期將於今年底前達成Tape-out。

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世芯第一季營收季減13%、年減58%，略低於預期，主要因單一專案的Tape-out時程遞延，但受惠於產品組合優化，第一季毛利率表現優於預期，毛利率突破50%大關來到50.2%，第一季淨利4510萬美元，季減6%，年增2%，主要因NRE業務亮眼，第一季每股盈餘17.55元。

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