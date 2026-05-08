臺網TWID攜手全盈+PAY 優化外籍人士電支業務申辦流程

全盈+PAY 導入TWID身分識別識別中心「Mobile ID行動身分識別服務」。（台網提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所子公司臺灣網路認證公司TWCA旗下TWID身分識別中心與全盈+PAY 攜手合作，全盈+PAY 導入TWID身分識別識別中心「Mobile ID行動身分識別服務（以下簡稱：MID）」，率先應用於「外國人線上申請使用電支帳戶並開通國內跨機構間之匯兌業務」的身分認證機制。大幅優化外籍人士在台的金融服務便利性，更象徵著行動身分識別機制在多元族群與跨境服務上的重大突破。

過去在台外籍人士在申請電子支付相關服務時，常因身分核驗流程繁瑣而受限。現在，凡持有居留證、護照等合法身分證明文件，並向國內電信業者申辦門號的外籍用戶，即可透過MID進行即時身分識別。

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近年來全盈+PAY鎖定在臺持有居留證的國際及東南亞族群，觀察到在台外籍人士於註冊流程時易發生資料登錄錯誤、程序繁瑣耗時等狀況，以致未能完成身分驗證而無法享有支付金融服務。全盈+PAY 總經理劉美玲認為，透過MID即時驗證身分，不僅更有效率提升會員身分等級，也突破各項跨境支付服務所必需的身分限制，有效降低在台外籍人士進行國外轉帳的門檻。

臺網公司協理周兆平表示，透過電信業者端的身分資料庫，MID能協助電子支付業者即時驗證使用者身分，確保「人、卡、證」三位一體，讓在台外籍人士也能享有與國民同等便利、安全的數位金融體驗。

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