通寶沈軾榮八年磨一劍 取得安謀投資本月登錄興櫃

通寶成立於2016年，前身為高通事務機影像處理晶片團隊。（通寶提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕通寶半導體（QBit Semiconductor）持續專注事務機與列印相關晶片市場，董事長沈軾榮表示，通寶歷經長達8年的產品與技術投資，已完成低、中、高階完整系統單晶片（SoC）產品線布局，目前在全球第三方印表機與事務機市場市占率約6.6%，並成功獲得半導體IP大廠安謀（Arm）、ASIC客製化晶片業者智原（3035），以及晶片代理商益登（3048）等企業投資，預計5月登錄興櫃。

通寶成立於2016年，前身為高通（Qualcomm）事務機影像處理晶片團隊，過去因高通聚焦5G手機晶片發展，決定出售相關業務，長期深耕印表機產業、時任金寶（2312）執行長的沈軾榮看見垂直整合機會，得知消息後立刻出價承接團隊與相關IP技術，希望向上游掌握核心晶片能力，提升競爭優勢。

請繼續往下閱讀...

沈軾榮表示，事務機晶片除需具備數位IC設計能力處理影像與運算，也需掌握類比IC技術以控制馬達與機構運作，技術門檻相對高。高通時期，團隊主要聚焦中低階產品，通寶成立後，則進一步投入低、中、高階完整產品線開發，目標直指國際品牌客戶供應鏈。

不過，後續金寶於2022年決定回歸代工本業、處分非核心事業，當時已離開金寶的沈軾榮為了不讓通寶走向解散，因此協助引進私募基金安橋資本接手，更在投資方「由懂產業的人親自經營」的堅持下，沈軾榮除了出任董事長，後續也透過投資公司買下通寶接近六成股份，展現與公司利益一致的絕對信心。

沈軾榮坦言，完整SoC產品線是一場長達8至10年的長期投資。隨著高階事務機對影像處理與運算速度要求提升，核心晶片也需從40奈米、65奈米逐步推進至22奈米甚至12奈米製程，開發成本持續攀升，強烈考驗決策者心理素質，此外市場環境近年開始出現轉變，原本第三方事務機晶片主要競爭對手邁威爾（Marvell）與新思國際（Synaptics），近年逐步將資源轉向物聯網及車用市場，使事務機晶片市場競爭態勢出現變化。

沈軾榮強調，通寶目前擁有四大核心技術，包括影像智慧運算、精密動件控制、節能感知管理、PQC（後量子加密演算法）安全機制，在台灣甚至全球，同時具備這四項核心技術的公司非常罕見。加上事務機市場的特殊性，通寶除了取信於客戶，也獲得全球矽智財龍頭安謀的青睞，在2025年底投資通寶，為安謀首次直接投資台灣企業，目前持有2%股權。

沈軾榮提到，通寶看好量子電腦技術發展，主要是未來企業與政府對資安晶片需求將快速提升，美國政府也已要求部分政府機關及大型金融體系設備須符合PQC防護標準。旗下切入PQC資安市場，預計推出搭載PQC規範的新一代主晶片以及應用於耗材驗證的防偽安全晶片，有望掌握市場先機。

除了標準晶片產品之外，通寶亦提供ASIC客製化設計服務，向客戶收取NRE（委託設計）費用。隨旗艦級12奈米晶片QB7與低階QB2明後年進入量產，通寶可為迎來強勁營運動能。同時，通寶也進軍Kiosk與POS等終端設備市場，並持續關注核心技術等多元應用，有望成為下一階段的成長契機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法