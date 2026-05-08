花96萬換LOGO字體掀兩極反應！ 台電發聲：不只是畫一張圖

台電表示，這次台電企業LOGO形象不只是畫一張圖，而是台電品牌轉型的基礎工程。（取自台電粉專）

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾近日收到台電寄來的電費帳單時發現，原本「一代草聖」于右任的題字悄悄改成簡約、線條乾淨的新字體，一查才發現，LOGO上的新字體是由知名設計師聶永真工作室以96萬多元得標設計的，然而，消息一出掀起兩極意見。台電今日在粉專發文指出，這次台電企業LOGO形象不只是畫一張圖，而是台電品牌轉型的基礎工程。從過去大家熟悉的書法字體，轉向新版更簡潔清楚的視覺設計；提高應用性以符合更廣泛的業務需求，同時展現台電邁向現代化與科技化的新形象。

台電更換LOGO字體消息一出，引發外界討論。有網友認為新字體相當美觀、整潔，也認為以聶永真的知名度來看，96萬元並不貴；不過，另一派卻認為台電正在虧損中，還花錢浪費LOGO。對此，聶永真也特別發文解釋，新修版字體中，仍加入了與于右任原法帖字體的特性連結的特點。他也說，自己投標案子前就曾猶豫，知道被有心政客逮到機會必受波及，但「我們交出了我們的專業，無愧於心」。

請繼續往下閱讀...

台電今日在臉書發文表示，企業形象更新其實很常見！也感謝各界對台電企業LOGO形象提供許多寶貴意見。而隨著時代演進，企業視覺形象本來就會持續調整與優化。像是 Apple、Google、7-Eleven、鬍鬚張等國內外品牌，也都曾因應不同時代需求而更新。

台電指出，這次台電企業LOGO形象不只是畫一張圖，而是台電品牌轉型的基礎工程。從過去大家熟悉的書法字體，轉向新版更簡潔清楚的視覺設計；提高應用性以符合更廣泛的業務需求，同時展現台電邁向現代化與科技化的新形象。

台電說，今年適逢台電80週年，這次企業識別更新，希望保留原有精神與核心元素，讓整體形象更貼近智慧電網、綠能轉型與數位化時代。而台電員工平均年齡約42歲，許多年輕同仁也期待公司展現新的意象與改變。勇於改變並不是壞事，對於新的企業視覺形象，大家都可以有不同感受，也期待外界不用過度政治聯想，一起把焦點放在台電持續穩定供電、服務全民的努力上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法