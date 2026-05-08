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研華4月營收創單月新高 前4個月業績同寫新猷

2026/05/08 14:48

研華4月營收82.69億元，創歷史單月新高。（資料照）研華4月營收82.69億元，創歷史單月新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦龍頭廠研華（2395）4月營收82.69億元，月增7.4%、年增34.6%，創歷史單月新高，今年前4個月營收累計286.55億元、年增21.96%，寫同期新猷。管理層看好今年第二季營收雙位數年增，繼續創下歷年單季新高表現。

研華指出，集團4月在全球各個區域的表現皆相當強勁，歐洲年增17%、日本年增25%、新興市場年增32%、北美年增45%、中國年增59%、南韓年增60%、台灣年增67%。

各個事業群方面，研華旗下智能系統事業群（iSystems）4月營收年增45%，物聯網自動化事業群 （IAutomation） 年增15%；智能服務事業群 （iService）為個位數增長；嵌入式事業群 （Embedded Sector） 整體年增26%，其中嵌入式運算與周邊系統 （EIoT ） 及應用電腦事業群 （ACG） 分別增長39%及12%。

以今年前4個月營收來看，台灣年增72%、南韓年增48%、中國年增44%、北美年增21%、歐洲年增18%、新興市場年增14%，日本市場為個位數年增；各事業群表現方面，智能系統事業群與物聯網自動化事業群分別年增26%、18%；智能服務事業群呈現個位數增長；嵌入式事業群整體年增18%，其中嵌入式運算與周邊系統、應用電腦事業群分別增長27%與7%。

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