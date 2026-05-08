王鴻薇批台電喊窮 卻花百萬標案改標誌

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

〔記者羅國嘉／台北報導〕台電公司的招牌字體出自「一代草聖」于右任的題字，1946年啟用至今，最近有民眾發現，台電寄來的帳單可見LOGO字體改變。對此，國民黨立委王鴻薇批台電「喊窮虧損」，卻花百萬標案改標誌，她更指設計師聶永真連拿台電、中油、交通部的標案，另一方面卻積極以「年輕化」為由花錢改標誌，不知道台電賣的產品是要如何年輕化才能有銷量？

王鴻薇指出，最近台電標誌大改，讓很多人議論，把1946年啟用至今，出自「一代草聖」我國「首任監察院長」于右任的題字棄用。經過網友的查證，原來新的設計出自設計品牌「永真急制設計工作室」得標，原來又是民進黨執政下的標案常客聶永真設計。

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王鴻薇表示，字體的美醜與否、台電的歷史脈絡與重量，網路已有論戰。身為監督的在野民代，經過確認發現，聶永真台電標誌的「標案」應該是2024年度1月15日決標的台電識別系統優化設計案，總共約96.8萬，同年5月台灣中油標誌優化設計案98萬元整，一年內連拿兩個國營事業標誌設計案。

王鴻薇說，根據台灣電力公司2024年會計決算結果，含政府補助盈虧總計是虧損546.57億元，監察院2024年7月新聞稿也提及，預計2024年年底負債比率達97.25％，財務狀況呈現持續惡化趨勢；至於中油方面，時任中油董事長方振仁自己說，「中油2024年稅前虧損355億元、累積虧損達691億元，負債比近93％，財務狀況堪憂。」在財政這麼困難的狀況下，更不要說台電當時一直調漲電價號稱彌補虧損，另一方面卻積極以「年輕化」為由花錢改標誌，不知道台電賣的產品是要如何年輕化才能有銷量？

王鴻薇強調，她本於監督政府預算的角色，當這些國營事業虧損財政惡化，每年喊窮全民要求補助的前提下，卻花上百萬只為改幾個字，又都是相同廠商得標，當然要追下去。而果不其然，2023年身為又連續得標經濟部及交通部觀光署形象識別系統改版，觀光署的標案就是148萬，看起來身為前總統蔡英文御用設計師在小英執政時期，也成為各政府及國營事業設計標案的常客確是不爭的事實。

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