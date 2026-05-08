維田Q2業績雙位數季增 高毛利產品帶動全年獲利翻倍

維田董事長李傳德（右起）、總經理劉則瑩看好公司2026年營運、獲利強勁成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠維田（6570）受惠高毛利不鏽鋼產品比重提升，加上醫療、交通大型專案下半年陸續發酵，以及（邊緣人工智慧）Edge AI產品出貨增溫，管理層看好第二季營收有機會較第一季再成長15%至20%，全年營收雙位數增長，獲利則翻倍成長。

維田第一季營收2.42億元，季減0.32%、年增17.5%，毛利率38%，季增4.1個百分點、年增2.6個百分點，營益率11.5%，季增5.3個百分點、年增6.54個百分點，稅後淨利2134萬元，季增6.7%、年增1.57%，每股盈餘（EPS）0.57元，季增5.5%、年增159%。

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維田董事長李傳德表示，第二季訂單狀況與下半年趨勢維持樂觀，若外部環境沒有進一步惡化，包括戰爭、貿易戰與匯率等因素維持穩定，第二季毛利率有機會優於第一季，全年毛利率也有望維持上半年水準，整體營運表現預期將優於去年。

維田總經理劉則瑩指出，今年營運改善，除了受去年基期偏低，主要原因在於產品線與供應鏈調整逐步發揮效果，營運已逐漸回到正常軌道，今年目標為營收雙位數成長、獲利至少翻倍。法人認為，每股盈餘（EPS）有機會挑戰2.6元。

產品布局方面，不鏽鋼產品線成為今年獲利提升的重要關鍵。維田指出，不鏽鋼產品去年營收占比約15%，今年目標提升至20%，相關應用涵蓋食品加工、醫療設備與防爆場域，其中醫療與防爆產品毛利率表現最佳，不鏽鋼標準品毛利率也維持四成以上水準。

劉則瑩指出，公司過去幾年持續拓展食品、醫療等新通路，加上產品功能與價格競爭力提升，不鏽鋼產品已逐步進入出貨成長期，對整體毛利與獲利改善帶來明顯助益。

AI布局方面，維田去年起開始推動邊緣AI（Edge AI相關產品，中高階資訊產品已陸續導入專案，今年上半年已接獲下半年出貨訂單，標準品應用預期也將有不錯成長。公司並與集團企業合作布局工業AI與機器人應用，其中羅昇聚焦機器人AI專案，另一集團公司則聚焦視覺與資料分析應用。

劉則瑩說，目前工業AI實際落地仍需較長驗證時間，但長期成長爆發力值得期待。現階段公司主要聚焦生產線應用，包括協作型機器人與單臂機械手臂等領域。

關於大型專案進展，維田目前醫療與交通兩大專案正持續推進。其中歐洲醫療案已進入送樣階段，預計第三季小量出貨；交通領域則以美國充電樁專案為主，第四季有機會開始首批量產出貨，預期下半年對營收將帶來顯著貢獻。

供應鏈方面，維田今年以來已進行兩波調價，平均漲幅約一成，多數成本已順利轉嫁給客戶。不過目前仍存在部分零組件缺貨情況，包括Intel平台CPU供應吃緊，SSD缺貨甚至可能延續至明年，公司也持續透過提前備料與庫存調整因應供應鏈變化。

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