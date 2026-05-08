竹南科學園區5/13徵才釋千職缺！科技大廠搶人最高月薪上看7萬

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於5月13日，在竹南科學園區行政服務中心2樓，舉辦「苗栗地區現場徵才活動」，釋出逾1000個職缺。（圖由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於5月13日（星期三）上午9點至下午1點，在竹南科學園區行政服務中心2樓，舉辦「苗栗地區現場徵才活動」邀請19家優質廠商，釋出逾1000個職缺，橫跨半導體、光電科技、製造業與服務業等多元產業，提供求職民眾多元的就業機會。

桃竹苗分署表示，隨著苗栗科技廊帶成形，產業用人需求顯著攀升，此次徵才匯集半導體封裝測試龍頭、光電元件製造及半導體設備大廠，像是矽品精密、超豐電子、京元電子、鼎元光電、漢民科技、京鼎精密、恩茂科技、中國砂輪等釋出大量職缺。

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職缺涵蓋產品工程師、設備工程師、製程工程師、QA、QC等專業技術職，多數職缺經常性薪資達4萬元以上，最高薪資上看7萬元；同時亦提供技術員、產線人員等入門機會，部分職缺不限科系、無經驗可，為產業新鮮人與轉職族群開啟進入核心產業鏈的最佳機會。

除了科技產業，生醫領域及餐飲業亦有強勁需求，醫材研發見長的立康生醫釋出諮詢師、電銷人員及客服人員日班職缺，提供穩定具發展性的就業機會；知名餐飲業者築間餐飲開出月薪上看46K的儲備幹部職缺，除各項獎金激勵員工外，並提供三節禮金與生日禮金等多項員工福利。

苗栗就業中心主任張潔如表示，更多求職求才服務內容，可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw ）查詢，或於上班日撥打免付費客服專線0800-777-888。

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