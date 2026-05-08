屏東案場助攻!寶晶能源４月營收1.19億元、年增36.53%。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕寶晶能源（6987）今（8）日公布4月營收達1.19億元、年增36.53%，累計前4個月營收達4.43億元、年成長37.38%。寶晶能源表示，儘管4月初全台受陰雨天數較多影響，但憑藉屏東地區優異的日照條件及高效的維運系統，營收增長態勢強勁，展望5、6 月，隨著太陽直射點北移，屏東地區太陽中天角度接近直射，熱量與日照量預計將達到高峰，若天候穩定，營收表現有望再度衝高。

在獲利能力方面，寶晶能源4月及前4月毛利率持續維持高水位，特別是營收占比約8成的售電業務（含外購），受惠於高效發電時數與成本控管得宜，毛利率表現更與半導體龍頭「護國神山」僅有一步之遙；針對未來增長動能，寶晶能源鎖定8月起實施的建築新法規——規範建築面積達 1000 平方公尺以上之建物強制安裝太陽能設備，研調機構預估此舉將帶動逾百億元商機，寶晶能源將加速與大股東寶佳機構合作，開發表後儲能、虛擬電廠及能源管理系統（EMS），預計未來1-2年將對營收產生實質貢獻。

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至於綠電交易業務方面，寶晶能源今年外購電力目標定為15000kW（預估年發電量1800萬度），截至4月已有5232kW進行轉供中，進度符合預期，今年亦積極參與地方政府大型微電網標案，以「防災型微電網」作為試金石，正式進軍微電網與電力系統服務市場。

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