焦點股》智邦：第1季EPS創次高 跌停打開

智邦第1季EPS14.92元， 創同期新高、歷史次高 。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股績優生智邦（2345）公告第1季EPS達14.92元，創同期新高、歷史次高，不過，今日股價開低走低，盤中打落到跌停2305元，12點過後跌停打開，截至1點，股價暫報2380元，下跌180元，跌幅7%，成交張數逾9000張。

智邦科技第1季合併營收為701.21億元，稅後獲利為83.41億元，每股稅後盈餘為14.92元，創下歷史同期新高，僅次於去年第4季旺季的14.95元，創歷史次高。

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外資最新報告指出，智邦第1季毛利率優於預期，券商預期網通交換器為主要成長動能，AI加速器將在下半年升溫，全光交換器（Optical switches）明年有更多貢獻。

智邦第1季合併營收701.21億元，年增64.02%，季減2.63%，合併營業毛利137.09億元，年增58.53%，季增6.36%；合併營業利益100.49億元，年增70.16%，季增10.28%，合併稅後淨利為83.41億元，年增62.68%，季減0.18%，每股稅後盈餘14.92元。

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