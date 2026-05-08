台股高檔震盪資金停泊需求增 純網銀掀「年息逾2％」高利定存潮

LINE Bank今日推出市場最長13個月存期、年利率2.05%的專案定存。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股站穩4萬點後，部分投資人已萌生「先落袋為安」、等待更好時機再進場的心態，多家純網銀也搶推專案定存。LINE Bank今（8）日宣布推出市場最長13個月存期、年利率最高2.05%的新資金專案定存；王道銀行的新資金6個月期定存年息更達2.1%，用戶可在波動市場中，選擇適合的方案，滿足資金停泊及利息收益的需求。

王道銀行近期推出的新台幣定存高利專案，不限新舊戶都可參與，即日起至2026年6月30日15:30止，新台幣6個月期定存年利率2%、新台幣3個月期定存年息1.85%；此外，凡承作當下存款總餘額，較2026年3月31日「日終存款餘額」新增的存款，還可獲得「新資金」新台幣6個月期定存年利率2.1%優惠。前述各新台幣定存優惠方案單筆起存金額皆為新台幣2萬元，單筆最高上限均為新台幣1000萬元。

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LINE Bank新加碼的台幣新資金專案定存，期間限定、額滿為止，提供9至13個月多元存期選擇，年利率最高2.05%，為近期市場中少數提供客戶較長存期選項又兼具高利率的專案定存方案，適合追求「現金入袋為安」，或先存錢再等待適當時機進場的投資人。

但必須注意的是，LINE Bank專案限「新資金」，必須是2026年4月14日起的新增資金，專案期限至2026年6月30日，每位存戶存款上限最高為新台幣3000萬元。9至12個月期專案年利率1.95%、13個月期專案年利率2.05%。依存款金額試算利息收入，若存滿新台幣50萬元，13個月後可領息約1.1萬元。若以高額資金規劃為例，存滿3000萬，13個月後可領息約66.7萬元。

遠東商銀面對投資市場變數，也推出限時雙幣優利方案，即日起至6月30日止，新臺幣「新優利」一年期新資金定存專案，最高優惠年利率1.8%，最低新臺幣5萬元即可申辦，同時限時開放「中小企業」申請；搭配美元「晶優利」9個月期新資金最高3.88%優惠利率，單筆最低美元1萬元（含）以上即可申辦，提供小資族、上班族靈活運用。

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