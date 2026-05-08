4600美元的黄金貴不貴？摩根大通「這樣說」關鍵買家被曝光了

金價近期在每盎司4600美元附近震盪。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金在經歷長達五年的驚人牛市、並於2026年1月一度衝上每盎司5400美元後，因美伊衝突回落至4600美元附近。但摩根大通集團（JP Morgan Chase）最新報告卻丟出一個震撼市場的結論，4600美元的黃金貴得有理，不過，關鍵買家還沒現身，預估金價下一波漲幅將由西方養老金和保險資金推動。

摩根大通指出，以傳統模型（公允價值1000-1900美元），黃金嚴重高估，但這並不意味是「錯誤」，因為高溢價是對地緣風險、美元信用受損及60/40投資組合（指6成股票、4成債券）失效的理性定價。而真正的上漲引擎，西方退休金向黃金的世紀「調整持股」及「滯脹交易」尚未啟動。他們認為，4600美元或是值得支付的「保險溢價」。

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該行認為，黃金當前價格處於自1971年以來的最大溢價水準。但，昂貴並不意味著錯誤，因為這場暴漲完全由亞洲實物需求、新興市場央行（尤其是中國持續的隱密買入）所驅動；反觀西方機構投資人，在過去幾年則是淨賣家。

近期，黃金可能在4600美元附近繼續築底，平倉帶來的進一步下跌風險仍存，但中期催化劑是真實存在且被市場低估。該行認為，支撐金價的下一個結構性主升段，即西方養老金和保險資金所驅動。

目前黃金僅占全球可投資資產配置約2%，但世界黃金協會長期研究顯示，風險調整後最適配置比例其實應落在5%至10%。而這中間的差距，意味著一場可能改變全球資產市場的「世紀大調倉」。

摩根大通估算，全球退休金與保險資產規模約80兆美元（約新台幣2512兆元）。若這些資金只是把黃金配置比例從2%提高到3%，就需要新增約5000噸黃金需求，但全球一年黃金供應量也只有約4500噸。換句話說，光是增加1個百分點配置，就足以吃掉全球一年產量。

摩根大通直言，過去數十年，全球大型資金習慣用美國公債對沖股市風險，但如今股債在危機中經常同步下跌，債券不再具有避險效果，黃金的重要性也因此從「戰術性配置」升級為「結構性核心資產」，這也是他們最看多黃金的真正原因。

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