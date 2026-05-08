6旬夫妻擁900萬爽退休 女兒「1通電話」晚年被現實狠狠擊碎

若高齡父母缺乏支援界線與長期規劃，更可能陷入長期消耗老本的困境。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人以為，只要存款夠多、年金穩定，退休生活就能高枕無憂。然而，日本一對60多歲夫妻原本擁有約4500萬日圓（約新台幣892萬元）存款、每月26萬日圓年金（約新台幣5.2萬元）收入，還繼承了一塊土地，自認晚年生活相當安穩，沒想到女兒一通深夜求救電話，卻讓原本平靜的退休人生瞬間失衡。

日媒報導，68歲的加藤先生（化名）與妻子退休後，每月擁有約26萬日圓年金收入，加上約4500萬日圓存款，以及數年前繼承的一塊土地，原本對晚年生活相當有信心。夫妻倆平日種菜、泡溫泉，生活簡單平靜，也認為只要不奢侈花費，退休金足以支撐餘生。

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然而，一通來自長女的深夜電話，徹底打亂原本的平靜。電話中，女兒崩潰求助「拜託，救救我……」。加藤先生事後得知，女兒因婚姻關係惡化決定離婚，希望帶著孩子搬回娘家暫住。

面對女兒困境，加藤夫妻幾乎沒有猶豫，立刻答應讓母子返家同住。起初，他們認為只是短期過渡，但隨著共同生活展開，家庭支出開始快速增加。除了伙食費與水電費明顯上升，外孫的教育費、生活用品等額外開銷，也逐漸壓縮夫妻倆原本寬裕的退休預算。

雖然女兒仍持續工作，但收入並不足以完全負擔生活，多數支出仍由父母承擔。加藤先生坦言，一開始並未特別在意，但隨著時間推移，每次查看存摺時，看見存款持續減少，內心壓力也愈來愈大。

他表示「我知道再這樣下去，存款一定會撐不住。」最困難的並非金錢本身，而是不知道該如何向情緒脆弱的女兒開口談現實問題，「我很怕一句話，就把她逼到更絕望。」

但夫妻倆也逐漸意識到，未來醫療與長照費用恐怕只會愈來愈高，如果現在毫無節制地消耗退休資產，未來恐怕連自己都難以維持生活。經過多次討論後，他們決定重新建立生活規則，包括要求女兒分擔部分家用，並以逐步經濟獨立為目標。

雖然家庭壓力尚未完全解除，但彼此關係也逐漸從單方面依賴，轉向共同承擔。

專家分析指出，許多人誤以為只要退休金與存款足夠，就能確保晚年安穩，但實際上，一旦家庭成員面臨婚變、失業或健康問題，原本穩定的財務結構往往可能迅速失衡。若高齡父母缺乏支援界線與長期規劃，更可能陷入長期消耗老本的困境。

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