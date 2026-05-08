荷姆茲海峽再爆衝突！新台幣先貶後升暫收31.383元

荷姆茲海峽再爆衝突！美元回神，新台幣先貶後升暫收31.383元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場靜待美伊停戰協議之際，荷姆茲海峽再度爆發軍事衝突，避險情緒升溫，帶動美元指數回升至98之上；加上台股漲多拉回休息，新台幣兌美元匯率今早一度貶至31.465元。不過，市場持續消化外資前一日買超帶來的匯入動能，匯價隨後由貶翻升，中午暫時收在31.383元、升值2.6分，台北外匯經紀公司成交量9.45億美元。

市場目前仍高度關注中東局勢後續發展及美伊談判進度，同時觀望今晚美國公布的非農就業數據，新台幣近期持續於31.3元至31.7元區間整理。

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美股週四受晶片股走弱拖累，四大指數全面收黑，AI概念股暫時熄火，也使台股今早開低，盤中下跌逾300點。

新台幣今日以31.44元、貶值3.1分開出，早盤最低觸及31.465元，隨後買盤進場帶動匯價反彈，一度升至31.378元，大至在31.4元附近震盪。

主要亞幣隨美元走升普遍走軟。日圓兌美元一度回落至156.98，逼近157；離岸人民幣昨日升破6.8兌1美元、創近3年新高後，今早也回落至6.8附近；韓元兌美元則貶逾0.4%。

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