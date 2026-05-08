台灣AI普及率衝全球20名！躋身「30％精英群體」超車美國

微軟報告指出，目前已有26個經濟體的AI普及率突破30%，台灣也名列其中。（法新社）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著生成式人工智慧（AI）快速滲透全球市場，亞洲正成為這波成長浪潮的核心引擎。微軟旗下AI經濟研究院（AIEconomyInstitute）近日發布2026年第一季《全球AI使用報告》，針對全球147個經濟體的AI普及情況進行分析，結果顯示，全球AI使用率已提升至17.8%，較2025年下半年增加1.5個百分點，其中亞洲市場表現尤為亮眼。

在成長最快的15個經濟體中，有12個來自亞洲，涵蓋已開發與新興市場，其中，台灣在 2026 年第一季的 AI 擴散率成長至 31.8%，相較去年下半年排名提升三位，名列全球前 20。

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報告指出，目前已有26個經濟體的AI普及率突破30%，正式進入高滲透的「精英群體」。其中，阿拉伯聯合大公國以70.1%的普及率位居全球第一，也是唯一突破七成門檻的國家；新加坡則以63.4%緊追在後。歐洲市場方面，挪威、愛爾蘭與法國分別以48.6%、48.4%與47.8%名列全球前五。

台灣在此次調查中同樣表現突出。2026年第一季，台灣生成式AI普及率達到31.8%，全球排名升至第20名，較2025年下半年上升三個名次，也正式躋身AI普及率超過30%的高滲透市場。相較之下，美國以31.3%排名第21，台灣在生成式AI普及率上已略高於美國。

研究指出，亞洲市場之所以成為AI成長重鎮，主要受惠於數位基礎設施成熟、本地語言模型能力提升，以及消費端快速接受AI工具。其中，南韓是本季成長速度最快的市場，AI普及率單季增加6.4%，達到37.1%，全球排名也從第18名升至第16名。日本則呈現明顯升溫趨勢，AI成長速度超越全球平均三倍以上，背後原因包括AI模型能力進步、多元產業生態系成熟，以及政策支持加速推動。

不過，報告也點出另一項值得關注的現象，即「全球北方」（GlobalNorth）與「全球南方」（GlobalSouth）之間的數位落差正在擴大。2026年第一季，全球北方地區的生成式AI普及率達27.5%，而全球南方僅15.4%。研究指出，造成差距擴大的主因，在於電力供應、網路基礎建設與數位技能等系統性差異。

微軟AI經濟研究院指出，全球AI擴散正進入更務實的新階段，企業與個人使用者已逐漸從「試點導入」轉向真正的生產力應用。然而，若要避免AI發展進一步加劇全球數位不平等，各國仍需持續投資在網路、算力、教育與包容性AI能力，才能讓AI成為更普及且公平的經濟基礎設施。

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