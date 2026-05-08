外資期貨空單5.1萬口飆新高！台股盤中狂瀉逾800點（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕美股四大指數昨日回檔休息，台股早盤再攻42000點大關，但盤中賣壓大舉出籠，中小型股跳水狂殺，引爆「多殺多」的恐慌情緒，加權指數一度大跌801.53點，回測5日線，隨著台股近期不斷創高，外資昨日期貨空單增加至5.1萬口，創下新高，今日記憶體、矽光子、ABF載板、PCB、機器人、半導體設備等族群倒成一片，成為重災區，被動元件、面板驅動IC等相關族群最為強勢。

國泰證期研究部指出，受到費城半導體指數回檔近3%影響，台股開盤面臨漲多修正壓力，早盤震盪走弱，10點過後賣壓明顯出籠，指數回落並於41000點上方止跌，權值股方面，台積電（2330）昨日創高後出現獲利了結賣壓，盤中回落，聯發科（2454）雖列入處置股，但開低後強勢翻紅並再創高，成為盤面相對抗跌指標，其餘大型電子權值股如台達電（2308）、日月光（3711）同步修正，顯示資金短線自高檔電子族群調節。

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就整體資金流向觀察，電子權值股、半導體與部分AI供應鏈出現明顯調節跡象，資金開始轉向基期較低的傳產與通路族群。同時，盤面輪動結構仍圍繞AI主軸，但重心由上游權值股轉向中下游零組件供應鏈。

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