創業不是看年紀！22歲大學生靠「一件帽T」 打造年營收破3億元品牌

加拿大22歲創業家索布蒂（Vansh Sobti）。（圖擷取自cloudnineclothing官網）

索布蒂設計出一款「內建減壓球袖口」的連帽上衣，品牌已獲得千萬美元營收。（圖擷取自cloudnineclothing官網）

〔財經頻道／綜合報導〕一份大學作業，意外變成千萬美元生意！加拿大一名22歲創業家索布蒂（Vansh Sobti）在新冠疫情後因自身焦慮問題，設計出一款「內建減壓球袖口」的連帽上衣，如今已完成學業的索布蒂，全職投入品牌經營，不到5年便將其打造成年營收達1000萬美元（約3.16億元新台幣）的服飾品牌「Cloud Nine Clothing」，成為近年備受關注的新創案例之一。

索布蒂表示，Cloud Nine 最初只是大學行銷課程中的一項產品設計作業，要求學生把2種不同產品結合成新商品。他當時因新冠疫情解封後的社交焦慮所苦，經常在家使用減壓球、指尖陀螺等紓壓工具，但又不希望在外人面前使用這些產品，因此萌生將「減壓功能」融入服飾的想法。

請繼續往下閱讀...

索布蒂因此設計出一款在袖口內建減壓球的帽T，希望使用者能在不被注意的情況下舒緩焦慮與過度刺激情緒。不過，這個點子最初並未立刻商業化，而是在他一年後再次經歷焦慮狀態時，才讓他重新思考其市場潛力。

Cloud Nine於2023年正式推出後迅速打開市場。索布蒂表示，他一開始其實只是「為自己而做」，但後來發現，許多人同樣面臨焦慮與情緒壓力問題，也讓產品成功引發共鳴。

值得注意的是，這並非他第一次接觸創業。索布蒂青少年時期便曾經營直運代發貨（ Dropshipping ）副業，雖然當時只是抱持「好玩」心態，但那段經驗讓他學會如何觀察市場需求與消費者心理，也成為日後擴大Cloud Nine的重要基礎。

他指出，做直運代發貨期間最大的體悟，是「好產品一定從理解人開始」。若產品沒有真正解決問題，就必須先說服消費者「問題存在」；但若產品本身就能解決痛點，消費者自然更容易接受。

Cloud Nine創業初期資金也幾乎全來自索布蒂過去直運代發貨累積的存款。他透露，公司是以5000美元自有資金起步，絕大部分投入在帽T原型設計上，目前公司仍維持完全自籌資金營運，未引入外部投資。

儘管年紀輕輕便創業成功，但索布蒂坦言，創業過程中經常聽到外界質疑「太年輕」、「缺乏經驗」。不過，他認為，真正重要的並非年齡或知識，而是「韌性與毅力」。他表示：「這幾年的創業路上，我最大的體會就是，韌性與拚勁，遠比年齡與經驗更重要。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法