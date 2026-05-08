京華城土地買賣！沈慶京量身打造「左手賣右手」 中石化參標淪當冤大頭

北檢偵辦京華城土地交易案，指威京集團主席沈慶京為解決債務壓力，在土地多次流標後，主導由中石化體系轉由子公司鼎越開發投標，最終因資金調度失衡，致公司支付3.24億元違約補償費，並遭認定為非常規交易案主導者，今遭求刑26年。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕檢調查出，威京集團主席沈慶京為解套龐大債務壓力，在京華城土地歷經多次流標後，強行扭轉子公司中石化決策，主導由集團體系內鼎越開發參與投標，使原本無意參標的中石化公司轉為承擔投標與資金籌措風險，最終更因資金調度失衡支付3.24億元違約補償費。

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起訴書指出，京華城土地在2018年至2019年間曾進行3次公開招標，底價從380億元一路降至360億元，均因無人投標而流標。當時，中石化公司根本沒有參標意願，僅計畫待土地脫標後，以股東身分領取特別股股息。

然而，隨著沈慶京與威京集團的債務排山倒海而來，凱基銀行於2019年6月強烈要求京華城提出資產處分計畫。為了在短時間內變現還債，沈慶京與時任中石化董事長林克銘共同謀議，將目標轉向「自己人」，硬要中石化出面獨資投標。

這場投標案，也在中石化內部引發反彈。檢調發現，中石化各部門在開標日前僅有一個月能進行規劃，相關籌資與財務分析完全跟不上進度。內部評估更慘不忍睹，相關成本遭刻意壓低以營造獲利假象，但實際淨利潤估算早已崩跌60%，財務部出具的投報率分析也被指控是「過於樂觀、脫離現實」。

儘管多名董事與經理人憂慮資金排擠效應、提出示警，但在沈慶京的絕對意志下，中石化仍強行轉向，決議由子公司鼎越開發參標。中石化則在尚未獲得金融機構融資承諾的情況下就倉促參標，導致鼎越得標後因資金鏈斷裂，無法按期支付款項給出賣人京華城。該交易程序迫使中石化兩度違反內部程序、超額增資，更導致鼎越必須額外賠付高達3.24億元的補償費給京華城公司。

北檢指出，沈慶京在2019到2022年間擔任中石化公司的最高顧問，每年領取約700萬到900多萬元的顧問費；同時也擔任中石化百分之百持有的子公司鼎越公司董事長及執行長，每月領約64萬多元薪資；另外還在京華城公司擔任「最高顧問」，每月領10萬元薪水，認定他對中石化公司、鼎越公司及京華城公司均具實質控制力，為本案全部非常規交易的主導者。

台北地檢署偵辦後今偵結起訴，依非常規交易、特別背信及洗錢等，對威沈慶京具體求處重刑合計26年徒刑；至於涉案的中石化董事長林克銘、前政務委員朱雲鵬、陳瑞隆、余建松、陳俊俊及鼎越董事朱亞虎等人，分別依其涉案角色，被求處4年至7年不等徒刑，部分併科1000萬元罰金。

此外，鼎越高層張嘉文、沈慶京之子沈輝庭及威京集團財務張志澄亦涉5億元分潤案，被分別求處4年至5年徒刑；張志澄另涉洗錢罪，遭求處2年徒刑及100萬元罰金；估價師葉紫光則因涉非常規交易，被求處3年6月徒刑。

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