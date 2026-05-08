力挺2026台北101公益垂直馬拉松，南亞SAYA機能環保賽衣連四年助攻。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕2026台北101公益垂直馬拉松將於5月9日盛大開跑，南亞（1303）表示，透過旗下永續品牌SAYA提供約5600件回收再製的高機能環保賽衣，已連續第四年贊助賽事機能賽衣，希望將減碳行動與極限運動結合，藉由賽事凝聚社會正向力量，提升大眾對環境議題的關注與認同。

南亞表示，今年賽衣延續「環保與機能並重」的設計理念，每件賽衣由約5支回收寶特瓶再生而成，相較傳統材質可大幅減少72% 碳排放；布料採用特殊的「雙層六角蜂巢」織法，兼具透氣、輕量與保溫特性，內層可快速導汗、外層加速蒸發，能有效降低高強度運動下的黏膩感並減少體溫流失，助選手發揮最佳表現。

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南亞SAYA長期致力於資源循環與低碳製程，每年回收約80億支寶特瓶製成再生纖維，除產品端外，南亞也積極規劃回收各類賽衣製程中產生的邊角料重新投入生產流程，落實資源循環再利用，完善紡織品的永續閉環系統。

南亞塑膠表示，透過持續支持垂直馬拉松，將環保理念與運動精神緊密結合，展現企業對永續發展的長期承諾，邀請參賽者在挑戰高度的同時，共同為地球盡一份心力。

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