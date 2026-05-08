進出口貨運逾95％仰賴海洋運輸 交通部航港局推四大面向推航運升級轉型

圖為空中俯瞰高雄港。（資料照，高雄港務分公司提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部日前通過航港局研提「航運產業升級方案（115-118年）」報告案，方案核心架構涵蓋「引領綠色轉型」、「推動智慧創新」、「厚植人才培育」、「建構航運產業生態系」等四大面向，據以提出17項執行策略及48項具體行動方案。

航港局推出航運產業升級方案。（航港局提供）

航港局局長葉協隆指出，台灣作為海島國家，進出口貨運逾95%仰賴海洋運輸，貨櫃三雄並掌握全球10%關鍵運能，政府在硬體建設上已致力完備商港建設計畫，台灣海運實力舉世聞名佳績。

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航港局推出航運產業升級方案。（航港局提供）

他指出，但另一方面，航運產業與國際情勢高度連動，特別是全球政經情勢自疫後迄今變動迅速，除面臨永續智慧雙軸轉型挑戰外，人才培育及產業生態系營造等重要課題也需整體性盤點需求，透過系統性整合跨部會資源營造產業發展環境提出完整政策規劃。

航港局推出航運產業升級方案。（航港局提供）

葉協隆說明，方案旨在透過實質行動帶動產業升級，在綠色轉型方面，將擘劃海運淨零藍圖、制定減碳指引並推動綠色融資，鼓勵替代能源船舶投入環島貨櫃藍色公路，以接軌全球2050淨零轉型路徑。

航港局推出航運產業升級方案。（航港局提供）

在智慧創新面向，則聚焦提升港航數位管理效能，建置港口社群系統（PCS）資料交換平台，透過數位創新應用優化港航營運效率，並同步輔導業者強化數位競爭實力。

航港局推出航運產業升級方案。（航港局提供）

在人才培育面向，以提升我國海運人才全球競爭力為核心，除穩定培育青年、非海事背景及替代能源船員外，同時針對航運從業人員及海運學院應屆畢業生開設航運專業課程，建構多元且完整的人才培育體系。

在航運產業生態系部分，規劃成立「航運產業發展研究中心」，引進國際海事資源並鏈結產學研商業服務鏈，致力培育高階管理與跨域菁英，促進航運產業永續發展，打造航港產業共榮生態體系。這項轉型方案預估投入經費達24.5億元。

葉協隆表示，方案內各項行動方案，歷經多次跨領域機關研商及產官學座談會逐項確認可行性後最終底定，兼具實務性及系統性，不僅是政府在未來四年，針對航運產業所提出的綜合性政策方案及行動藍圖，更凝聚跨部會資源及產業力量，引領航運產業轉型。

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