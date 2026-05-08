首宗醫療長照社會責任貸款！一銀與富邦主辦杏業生技53億元聯貸 （資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行及台北富邦銀行於5月8日完成承業生醫企業集團旗下杏業生技新台幣53億社會責任貸款（Social Loan）聯貸案，為台灣首筆醫療長照社會責任貸款聯貸案，超額募集率120%。

此次聯貸由一銀擔任額度管理銀行、富邦擔任擔保品管理銀行暨社會責任貸款協調行，並由彰化銀行、合作金庫銀行、華南銀行及台新銀行等4家銀行共同參與。

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聯貸資金主要支應杏業生技在桃園楊梅興建以骨科、復健科與老年醫學為主的杏霖醫院暨承業長照園區，預計2029年完工啟用，屆時可望成為北台灣「醫養合一」指標示範基地，強化區域醫療量能並提升高齡化社會照護品質，具備社會公益目的，為台灣首筆醫療長照社會責任貸款聯貸案。

承業生醫企業集團除既有高端醫材事業穩健發展、醫藥通路營收成長屢創新高外，更早在數年前便與日本長照品牌櫻十字集團攜手成立合資公司，共同規劃在台灣的長照事業；另外，也在2025年拿下國防部醫學中心質子治療系統銷售合約，並積極擴大社區健康照護服務通路，其中旗下「富康連鎖藥局」在整體藥局產業趨緩的環境下逆勢成長，集團全年合併營收43.98億元，年增22.15％，成長來源多元穩定；今年前3個月累計營收11.6億元，較去年同期成長15.49％，且於開年即拿下馬偕醫院質子治療系統銷售合約，成長動能強勁。

一銀積極拓展聯貸市場版圖，今年第一季在額度管理行（Bookrunner）及共同主辦行（MLA）取得雙料亞軍，推動ESG（環境、社會、公司治理）成果更備受各界肯定，母公司第一金控九度入選S&P Global永續年鑑成員，排名全球銀行業前5％，未來將持續擴大金融業在財務供應鏈的永續影響力，支持醫療、長照及其他具社會價值之產業發展，攜手企業共同實踐永續目標，貫徹「領航新局‧永續共進」之經營願景。

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