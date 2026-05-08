帳號被盜機率大降！Google公開5大免費安全工具 很多人還沒開

Google公開5項免費工具，表示即使只先啟用其中一項功能，也能有效提升帳號安全性。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕無論是查看電子郵件、管理家庭照片、購物，還是觀看喜愛的影集，現代人的數位生活，都高度仰賴各種線上帳號的安全存取。科技巨頭Google認為，維持網路安全不應該是一件繁瑣又麻煩的事，因此長期投入開發各種安全工具，希望讓使用者在享受便利數位生活的同時，也能更安心地保護個人資料不被他人取得。

Google發布最新安全建議指出，隨著數位生活與帳號綁定程度愈來愈高，如何降低帳號被盜、登入資訊外洩等風險，已成為現代人不可忽視的重要課題。為此，Google特別整理出5項能提升Google帳號與日常登入安全性的工具與做法，希望透過更簡單、更直覺的方式，減少使用者管理帳號安全的負擔。

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Google表示，即使只先啟用其中一項功能，也能有效提升帳號安全性；若能完整設定這5項工具，則能進一步強化長期登入安全，降低帳號遭駭或無法存取的風險。

1：使用Passkeys通行金鑰更快速登入

Google再次主推 Passkeys（通行金鑰），並認為這項技術將逐步取代傳統密碼。Google指出，Passkeys不僅比密碼更安全，甚至比一次性驗證碼（OTP）等傳統多因素驗證方式更具防護力。其原理是直接透過裝置本身的螢幕鎖定方式完成登入，例如指紋辨識、臉部辨識或PIN碼，整體體驗就像日常解鎖手機一樣直覺。

相較於傳統密碼，Passkeys可有效避免密碼遭猜測、重複使用，或落入釣魚網站等資安風險，Google也強調，使用者的生物辨識資料並不會傳送給Google，而是僅儲存在個人裝置中，進一步提升隱私安全性。Google早在2023年世界密碼日便正式為Google帳號導入Passkeys，如今已有越來越多網站與App開始支援這項登入方式，被視為「無密碼時代（Passwordless）」的重要發展方向。

如何體驗：可前往Google Passkeys官方設定頁面建立新的通行金鑰（Passkey）。

2：開啟兩步驟驗證（2-Step Verification）作為額外防護

即使平常已經使用Passkeys（通行金鑰）登入，Google仍建議使用者同步開啟2SV（兩步驟驗證）作為額外安全防線。Google指出，若有人試圖冒充帳號持有人，甚至聲稱自己遺失了Passkey，帳號仍會受到多重驗證機制保護，進一步降低遭盜用風險。

如何體驗：可前往Google帳號中設定兩步驟驗證。

3：Recovery Contacts恢復聯絡人功能

如果手機遺失，卻又急需登入Google帳號時，「Recovery Contacts（恢復聯絡人）」功能便能派上用場，這項功能允許使用者預先設定值得信任的親友，在帳號遭鎖定、無法正常登入時，協助確認身份並重新取得帳號存取權限。Google表示，當使用者需要恢復帳號時，系統會向恢復聯絡人發送通知或Email，透過驗證流程協助帳號持有人重新登入，這被視為在傳統備援Email、手機號碼之外，額外增加的一層帳號救援機制。Google特別強調，恢復聯絡人不會取得帳號內容或任何個人資訊，每個帳號最多可設定10位恢復聯絡人。

如何體驗：可前往Google帳號設定備援聯絡人。

4：使用Google帳號登入（Sign in with Google）簡化登入並提升安全性

當使用者首次登入新的App、服務平台或購物網站時，不一定需要重新建立一組新的帳號與密碼，只需點選「Sign in with Google（使用 Google 帳號登入）」即可快速完成登入流程。

Google指出，這項功能除了提升便利性，也有助於降低資安風險。由於使用者不需要在不同網站重複建立與儲存大量密碼，因此當其他平台發生資料外洩或資安事件時，也能減少帳號密碼遭竊取的暴露面。此外，使用者仍可隨時查看、管理或移除第三方App的權限。

如何體驗：可前往Google官方教學頁面，了解「Sign in with Google」的使用方式。

5：Google密碼管理工具（Google Password Manager）

若部分網站不支援「使用 Google 帳號登入（Sign in with Google）」，或使用者不想直接綁定Google登入功能，仍可透過Google密碼管理工具（Google Password Manager）協助管理帳號安全。

Google Password Manager可自動建立高強度密碼，並協助保存、管理密碼與Passkeys（通行金鑰），同時安全地在不同裝置間同步。未來當使用者再次登入網站或App時，系統也能自動填入登入資訊，減少手動輸入密碼的麻煩。Google表示，這項工具除了能降低使用弱密碼、重複密碼的風險，也能幫助使用者更有效管理大量帳號登入資訊。Google Password Manager也被視為推動「無密碼化（Passwordless）」的重要工具之一。

如何體驗：可透過Google密碼管理工具查看與管理已儲存的密碼。

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