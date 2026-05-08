主導京華城土地買賣！沈慶京硬拗5億分潤入私囊 會議中粗口痛罵反對派

沈慶京涉主導京華城土地交易，檢方指控在集團負債與賭債壓力下，強勢推動鼎越提前支付5億元分潤款，其中2.5億元流入其實質控制之關聯企業及個人帳戶。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地檢署偵辦中石化旗下鼎越開發購買京華城土地涉違證券交易法案，今依非常規交易、特別背信及洗錢罪起訴，合計求刑26年。檢調查出，威京集團主席沈慶京為解決澳門個人賭債及集團總負債達181.8億元，在明知財務及法務主管反對下，仍多次於內部會議以粗話痛罵反對派，強勢主導鼎越提前支付5億元分潤款予京華城公司，其中2.5億元流入其實質控制的關聯企業及個人帳戶。

起訴書指出，鼎越公司標得京華城土地後，原依契約約定須於取得建照後，始得支付增額容積分潤。然而，沈慶京因海外賭債及集團資金壓力，主導提出「提前預付」方案，將尚未發生的分潤權利提前實現。

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當時鼎越財務蔡姓副總及中石化法務楊姓經理已提出警示，提醒契約條款對分潤時點仍有「取得建照即分潤」或「取得建照且實際享有利益」等不同解釋，且公司帳上現金不足，若提前支付5億元，仍須向金融機構借款並支付利息。

儘管專業幕僚提出風險疑慮，但沈慶京仍未採納，反而情緒激動，起訴書並載明他多次以粗話責罵相關主管，堅持推動「不動產買賣契約書第五次增補協議書」。 在其強勢主導下，原應發揮監督功能的鼎越董事會形同失能；受指派出任董事的朱亞虎、余建松等人，被檢方形容為「橡皮圖章」，未經實質審議即通過預付案，未顧及對公司及股東權益的潛在損害。

2.5億元流入個人控制帳戶 公司負擔借款利息逾4300萬元

檢調調查發現，該筆5億元分潤款中，有2.5億元隨即轉入沈慶京實質控制的威京集團關聯企業及個人帳戶，名義上為開發利益分配，實際上則被用於私人資金調度。該資金流向並非單一轉帳，而是透過關聯企業帳戶間接移轉，形成資金回流個人控制體系的結構。

此外，鼎越公司為籌措該筆提前支付資金，另向金融機構借款，截至2025年11月止，累計支付利息達4309萬餘元，形成額外財務負擔。檢方認為，此一決策除導致公司資金缺口外，相關借貸成本也由公司及全體股東承擔，屬於直接源自違法決策所造成的財務損害。

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