比醫生還搶手？SK海力士員工靠AI獎金 橫掃南韓相親市場

憑藉著記憶體周期的超高績效獎金，傳出在南韓相親市場上，女生搶著認識SK海力士工程師。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕AI記憶體超級景氣循環，正在改寫整個南韓社會。隨著HBM與AI伺服器需求全面爆發，南韓記憶體大廠SK海力士（SK hynix）獲利狂飆，員工獎金也跟著大暴增。市場預估，SK海力士員工明年平均績效獎金甚至可能突破6億韓元（約新台幣1286萬元），讓該公司的工程師瞬間成為南韓相親市場最熱門的對象。

根據市場消息，SK海力士去年修改績效獎金制度，將營業利益的10%直接納入獎金池，同時取消過去與年薪掛鉤的上限。數據顯示，SK海力士2025年營業利益高達約47.2兆韓元（約新台幣1兆元），超過3萬名員工平均每人今年可分得約1.4億韓元（約新台幣300萬元）獎金。

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據報導，真正讓南韓社會震驚的，是明年的預估數字。市場估計，SK海力士第一季營業利益已達37.6兆韓元（約新台幣8061億元），市場預估全年可能衝上230兆韓元（約新台幣近5兆元），若依照現行制度計算，明年平均每位員工的績效獎金可能直接飆升至6億韓元以上，暴增超過4倍。

這波「AI財富效應」正快速改變南韓年輕人的擇偶標準。據南韓婚友業者指出，自從半導體超級景氣循環展開後，三星電子與SK海力士員工的人氣持續暴漲，甚至超越部分律師等傳統高收入職業，因為AI工程師的實際收入已遠高於許多專業人士。

南韓社群媒體也開始瘋傳相關迷因。有網友笑稱，現在SK海力士員工去相親時，會先低調說自己在三星上班，只有遇到真心善良的人，才坦白自己其實在海力士。甚至連SK海力士工作外套，都被戲稱是「最強相親戰袍」。

龐大的現金流也開始改變員工的人生選擇。有SK海力士員工透露，公司內部未婚同事之間的互動明顯升溫，若雙方都在海力士工作，夫妻合計明年績效獎金可能超過12億韓元（約新台幣2573萬元）。有匿名員工也坦言，辦公室戀情現在已經不只是戀愛，而是一種戰略選擇。

但高額獎金制度也帶來新的壓力，因為績效獎金與出勤日數高度掛鉤，不少已婚員工開始擔心育嬰假會造成巨額損失。有員工直言，如果今年獎金是5億韓元（約新台幣1072萬元），休半年育嬰假可能少拿2.5億韓元（約新台幣536萬元），很多人根本不敢休。現今，甚至還傳出，部分女性員工在產後3個月便提前回到工作崗位。

據報導，看到SK海力士員工「獎金自由」後，三星員工也開始躁動。三星電子工會要求公司比照海力士制度，將15%營業利益納入獎金池，並取消目前獎金上限；倘若公司拒絕，工會威脅將於5月底至6月初發動長達18天的大罷工。

市場擔憂，一旦三星罷工成真，全球DRAM與NAND供應鏈恐受到衝擊。外資估計，18天罷工可能造成約4兆韓元（約新台幣858億元）營收機會損失，並導致記憶體產量下降。

AI熱潮同樣反映在股價表現上。今年以來，三星電子股價已上漲超過121%，SK海力士更暴漲超過145%。

不過，在天價獎金背後，SK海力士壓力也開始浮現。分析師指出，該公司今年員工獎勵成本可能從去年的4.7兆韓元（約新台幣1000億元）暴增至23兆韓元（約新台幣4933億元），加上股東回饋、庫藏股與稅務支出，公司總現金支出可能逼近200兆韓元（約新台幣近4.3兆元）。

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