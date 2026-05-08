台電新Logo遭轟政治酬庸！聶永真5點聲明：交出專業無愧於心

台灣電力公司新（下）引發兩極討論。（讀者提供）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣電力公司的Logo字體自1946年就採用「一代草聖」于右任的題字作為公司名稱的標準字，近期更換為由知名設計師聶永真工作室操刀的新版本，引發兩極討論。對此，聶永真今日發文澄清，強調台電案件不僅與政治無關，100 萬左右且執行時長達一年半的預算，「遠低於我們對企業品牌的市場報價行情」。

近日有Threads網友認為，台電新版Logo彷彿「打了醫美電波」，展現品牌年輕化態度；但也有部分聲音質疑近97萬元的標案金額是否有其必要性與成本問題，甚至有政治人物及特定媒體指控為「政治酬庸」。

請繼續往下閱讀...

對此，聶永真今（8）日在臉書發文表示，強調台電案件不僅與政治無關，100 萬左右且執行時長達一年半的預算，「遠低於我們對企業品牌的市場報價行情」。他坦言當初因台電常成為政治攻防目標而猶疑，最後是為了使命感才決定投標。針對特定媒體指控酬庸，他更點名《聯合報》500輯，憤怒宣告：「你們以後任何東西都不要來找我，劃清界線。」

聶永真指出，台電標誌「優化案」的起源最主要是為了解決原標誌功能困境。因早期製圖與當代應用落差巨大，長年存在識別不一的問題，舉凡鑄鐵維修孔蓋、變電箱噴漆、極小印刷品、立體刻字招牌等，常常為了不同媒介需要有所調整，這也是為什麼鑄鐵維修孔蓋可以在路上找到非常多版本的原因。另一方面因應製圖工具的發展，也有機會可以產出更精準的數位製圖檔案，以讓更多媒介可以使用。另一方面，隨著能源議題與公共溝通方式改變，台電也需要更貼近日常與大眾。因此此次調整非重新設計，而是在既有認知基礎上，以更輕盈、清晰的線條語彙，讓識別更符合當代使用情境。

聶永真續指，原「台灣電力公司」的六個書法字，其來源為分別取自於于右任字帖再行排列、縮放、調整角度而成、並進行電腦描圖邊緣處理，非于先生專為台電客製書寫而成。所以網路上有些以書法的整句行氣來討論原標準字的論點，也與事實略微脫節。這也是此次進行識別更新時，企業內部所提出的轉型契機：因應當代媒介進化（數位媒介需求與紙媒的變遷），除了針對圓形閃電Logo的清晰辨識度進行調整外，也為台電建立一組屬於自己真正專有的、識別上更通用的企業標準字，進而自信地走向下一個當代。

聶永真補充，當然企業本身有一定結構性與認同包袱，這是為什麼新修版的標準字，仍加入了與于右任原法帖字體的中宮及端點特性的連結。而在這段過程中，他們也委託台灣非常專業的字體設計師進行協助與修調，謝謝他讓標準字的細節、灰度與結構上，在現有條件下取得適切的平衡。

聶永真也感謝台電窗口單位在提案得標後，一路以來的支持。由於台電公司組織龐大，企業品牌識別的更新需要花相當多時間進行內部溝通，甚至包含與工會協調。在進入這個案子之前，也很難想像一間公司的規模與複雜度，精簡後還是需要30種名片版型，名片本身也還有專屬的說明小手冊。這個品牌識別案在2025年初就已經結案，由於台電一直以來是政治議題的操作目標，所以識別標誌與應用是以較趨緩的方式陸續上線及更新。

聶永真坦言，當初的確猶疑躊躇了好一陣子，要不要去投標這個案子。台電一直以來是政治仇恨的操作目標，如果被有心政客逮到潑髒水的機會，工作室勢必會被波及。再來就是，一百萬左右且時長拉到一年半的案子，包含整套品牌識別應用物（網路上都查得到），的確遠低於工作室對企業及品牌的市場報價行情，「雖然吃力不討好，但仍覺得有種想要幫台電把這個任務好好完成的使命感。而不可避免的，最後仍是被某些政客與特定媒體大喊酬庸，剛剛看到聯合報又再度出動了，500輯你們以後任何東西都不要來找我，劃清界線。」

聶永真提到，最後會決定去投標、正式被選中進而讓自己接下這個任務，除了情懷，更覺得若能讓它往現代化邁進一點，會是一件很榮幸的事。當然，原本期待的是更大的改變，但案標說明得很清楚是「優化」而非「重新設計」，「我們有責任也想把這個案子做好，我們希望為台電開啟下一個50年全新的企業識別。」

「關於有人說為什麼每次都是我們、不給年輕人機會，」聶永真強調，這個是公開招標。如果有人做得更好，超越他們並取得標案，他其實會心悅誠服，非常開心，「然後我們公家機關案真的做很少啊，阿彌陀佛。最後，無論結果帶來的喜好拉鋸為何，我們交出了我們的專業，無愧於心」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法