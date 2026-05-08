焦點股》技嘉：4月營收報喜 創近2年新高

技嘉預計於下週發布首季財報並在法說會釋出最新展望，市場高度看好今年營收、獲利持續強勁成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉（2376）受惠於4月營收522.68億元、季增33.9%、年增73.7%，創歷史單月新高，今年前4個月營收累計1573.2億元、年增64.15%，同寫歷年新猷，今天開盤股價觸及323.5元，創下將近2年新高，隨著大盤急殺，技嘉盤中翻黑，截至上午10時24分暫報平盤價309元，成交量1萬2288張。

技嘉預計於下週發布首季財報並在法說會釋出最新展望，市場高度看好今年營收、獲利持續強勁成長。總經理李宜泰昨日指出，集團現階段也同時從事AI模型開發，並推動相關應用落地，希望利用科技創新實力解決問題，並持續落實ESG，對社會做出正面貢獻，「讓大家的生活更美好」。

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技嘉土城廠區可望在第三季完成產能擴充工作，未來更將透過建設AI資料中心，增進與客戶之間的業務關係，並將提供算力給國內教育機構與政府部門使用。此外，美國廠區預計在第二季底開始向客戶交付AI伺服器產品，印度產能的設置工作也持續進行當中。

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