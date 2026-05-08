焦點股》緯穎：首季財報寫佳績 帶量創下新天價

緯穎首季營收、獲利、基本每股盈餘等指標性財務數據皆創同期歷史新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器大廠緯穎（6669）首季營收、獲利、每股稅後盈餘（EPS）等指標性財務數據皆創同期歷史新高，在AI下游拉貨動能強勁之下，單季每股大賺75.95元，激勵今日早盤股價強漲，截至上午10時5分暫報5225元，創下歷史新天價，漲幅7.07%，成交量1753張。

緯穎表示，因應AI產品組合與零組件價格上漲，公司持續與客戶溝通調整商業模式，4月起部分客戶的記憶體改以「代採購模式」不計入營收，也就是說，緯穎按客戶指示的價格、數量、時間進行採購、付款，過程中仍需準備資金，但不認列營收、成本。緯穎4月營收827.31億元，月減16.14%、年增29.67%，單月伺服器機櫃銷售數量較3月增加，獲利率亦有提升。

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展望未來，緯穎指出，2026年除了獲利金額不受部分商業模式改變影響，出貨量也可望有雙位數成長。後續看好AI及資料中心市場發展，持續投資並深化運算、散熱節電等相關技術與產品開發，第一季公司投資共同封裝光學（CPO）領導廠商Ayar Labs，合作推動新一代機櫃級AI系統，布局超大規模AI運算商機。

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