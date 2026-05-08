家裡要放多少現金才好？答案揭曉

在現代的緊急應變規劃中，在家中保留一定數量的現金，已逐漸成為討論的一部分。保險箱示意圖。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在現代的緊急應變規劃中，在家中保留一定數量的現金，已逐漸成為討論的一部分，特別是在停電、自然災害或銀行系統暫時中斷等情況下。但在家中要存放多少錢呢？外媒對此進行分析。

報導指出，一個常見的理財規劃準則是：應該準備足夠的緊急儲蓄，以支付基本生活開銷。近年來，這項建議也逐漸加入一個前提假設，那就是即使在緊急狀況下，現金交易仍會持續進行，例如數位支付系統受影響或ATM暫時無法使用的情況。

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Bankrate引用美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）的平均每月數據指出，美國家庭在食品與汽油上的支出約為1000美元（約新台幣3.1萬元）左右，並建議可將這個數字作為規劃緊急預備金現金需求的起始基準。

理財規劃師佩珀（Elliot Pepper）則表示，一個較保守的經驗法則是，緊急預備金應準備約兩個月的必要支出。這樣的金額可以作為緩衝，用來應對突發狀況，例如短期失業、汽車維修或醫療費用等意外支出。

多家金融機構則建議，可以根據家庭收入的穩定性和財務需求，儲備相當於3到6個月生活費的緊急儲蓄。

報導指出，在短期情況下，在家中保留緊急現金確實可能有幫助，但多數理財專家仍建議，大部分可動用的儲蓄應存放在有保險保障的銀行帳戶中，以獲得更好的安全性與資金可及性。

此外，專家建議，人們應將緊急現金存放在具備防水與防火功能的保險箱中。符合認證的保險箱，可以在洪水或火災等災害發生時，保護現金及重要文件的安全。

根據Yahoo Finance的報導，不同理財建議對「緊急預備金中應配置多少比例為現金或流動資金」其實沒有單一標準，會依照個人的財務狀況與安全感需求而有所不同，但在某些情況下，有建議認為該比例可以低於10%。

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