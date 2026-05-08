全家餐飲Q1每股賺1.92元 創同期新高

全家國際餐飲（7708）公布第一季合併營收7.21億元，年增11.68％；稅後淨利為0.48億，年增24%，每股盈餘1.92元，較去年同期增加0.37元，營收、獲利皆創下同期新高。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家國際餐飲（7708）公布第一季合併營收7.21億元，年增11.68％；稅後淨利為0.48億，年增24%，每股盈餘1.92元，較去年同期增加0.37元，營收、獲利皆創下同期新高。

綜觀第一季績效，主要受惠首季農曆春節行銷策略奏效，旗下各品牌既存店營收持續成長和展店動能挹注，加上與「全家」積極進行跨通路合作，有效發揮集團綜效帶動營收。

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既存店營收成長關鍵，來自於各品牌新菜單及行銷活動，推動營收持續向上；展店部分，大戶屋台中秀泰文心店於3月開幕，大戶屋全台店鋪數達53店，持續擴大中部地區潛力市場。

跨通路合作部分，bb.q CHICKEN聯名全家便利商店，推出在韓國暢銷20年年銷超過千萬隻的「韓式火焰辣烤雞腿」，搶攻冷藏櫃即食雞肉的白金商機，為營收挹注新成長動能。

展望第二季，針對即將到來的母親節、端午節，全品牌也會積極掌握節慶商機，同時，「全家餐飲」擴大餐飲市場版圖不停歇。

大戶屋4月10日台中漢神洲際店新開幕，IKIGAI燒肉也於第二季將持續再展店，bb.q CHICKEN將推出與異業聯名行銷活動外，與「全家」跨通路合作部分，也將擴大至多元品類，持續進行品牌聯名商品開發，全力帶動營收成長動能。

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