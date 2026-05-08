卓越成功首季營收獲利創同期新高 持續聚焦本業深化AI佈局

卓越成功Q1營收獲利寫下同期新高，董座曾淑鈴指出，持續聚焦本業深化AI佈局。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕文創股卓越成功（2496）公布今年第一季營運成果，受惠於教育本業穩健成長，首季營收達2.10億元、年成長5.99％，稅後淨利0.32億元、年成長21.60％，每股稅後盈餘（EPS）1.65元，營收與獲利均寫下歷年同期新高。展望後續營運，董事長曾淑鈴指出，集團將以教育內容為核心，結合AI應用與人才培育優勢，深化品牌價值與教學服務品質，並透過更完整的教學系統與營運管理機制，為後續成長奠定基礎。

卓越成功同步公布4月營收0.73億元、月減3.47％、年成長5.59％，累計今年前4月營收達2.84億元、年增5.89％，顯示教育本業維持穩健成長動能。

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卓越成功表示，第一季營運表現主要來自教育本業穩定成長。旗下子公司「陳立教育」目前於全台擁有16所直營校，完整布局K12國小、國中、高中升學教育體系，並持續深化數學、自然及素養教育課程。隨著台北本部及板橋國中小等校區營收較去年同期成長，帶動整體營運規模持續擴大。

曾淑鈴表示，集團將聚焦教育本業，透過課程優化、教學品質提升與區域校務經營，強化長期競爭力，同時也積極導入AI科技應用，結合數位學習、教學管理與人才培育系統，協助提升學習效率與教學品質，隨著教育產業正進入科技與內容整合的新階段，未來將透過AI工具輔助教學流程，強化學習追蹤、校務管理與師資培育，提升整體營運效率。

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