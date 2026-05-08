焦點股》文曄：跳空漲停 排隊等買逾9萬張

文曄董事長鄭文宗（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄（3036）昨（7）日召開線上法說會，公布第一季稅後淨利約70.1億元，季增約67%、年增約159%，創單季獲利歷史新高，預估第二季營收與獲利將續顯著成長與創新高；法說報佳音，激勵文曄今股價跳空漲停鎖住，一舉達240.5元，上漲21.5元，截至9點50分，成交量逾4千張，漲停後委買量超過9萬張，人氣強強滾。

文曄受惠AI帶動資料中心及通訊產品需求大幅成長，工業等非AI應用的穩健復甦，使得第一季繳出營運佳績，營收約為4943億元，季增約44%、年增約100%；營業利益約99.4億元，季增約66%、年增約118%；稅後淨利約70.1億元，季增約67%、年增約159%，超過財測上緣64.9億元，創單季獲利歷史新高；以加權平均股數計算的稅後EPS （扣除特別股股息） 約為5.32元，季增約54%、年增約120%，創單季EPS歷史新高。

請繼續往下閱讀...

延續第一季需求，展望第二季，文曄以1美元兌換31.6元新台幣為假設基準，預估營收中位數約為5750億元，季增約16%、年增約122%；營業利益預估中位數約118億元，季增約19%、年增約153%，稅後淨利歸預估中位數約81億元，季增約16%、年增約186%，稅後EPS預估中位數約6.41元，季增約20%、年增約181%。營收與獲利將續創新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法