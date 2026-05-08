火箭速配讓購物更省力 酷澎攜手台灣理想牌帶動鍋具買氣

〔財經頻道／綜合報導〕酷澎以自有倉儲物流帶給台灣線上零售全新風貌，透過「火箭速配」提供最快隔日到貨及配送至指定地點與樓層服務，滿足消費者對大型廚具配送便利性的期待。酷澎並攜手台灣品牌 PLUS PERFECT 理想牌建立品牌館，累積長期合作成果，強化品牌與消費者之間的連結。隨著母親節檔期來臨，酷澎餐廚指定品牌於 5 月 10 日前滿額最高現折 200 元，可望進一步帶動餐廚類熱度。

PLUS PERFECT理想牌發揮不銹鋼耐用、安全且耐高溫特色，發展豐富產品線，滿足台灣家庭各式烹調情境。（業者提供）

以炒鍋、湯鍋為例，由於體積較大且重量較重，消費者在選購時常因搬運不便而提高決策門檻，特別是居住在無電梯或樓層較高的客群。Coupang酷澎透過自有倉儲與物流系統，提供高效穩定的配送服務，能將各式餐廚用品直送至顧客指定地點與樓層，大幅降低搬運負擔，讓消費者在選購大型廚具時更加輕鬆便利。

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同時，台灣餐廚鍋具市場呈現多元發展，各類產品皆有其擁護者。鑄鐵鍋以優異的蓄熱與保溫效果，適合長時間燉煮料理；不沾鍋則因操作簡單，讓日常烹飪更具成就感。然而，不銹鋼鍋具憑藉耐用、安全且可承受高溫等特性，市占率穩定成長，亦因適合多元料理方式，成為台灣家庭常備鍋具之一。

PLUS PERFECT理想牌餐廚作為深耕台灣超過30年的在地品牌，持續投入研發與製造，產品涵蓋各式尺寸調理碗、316不銹鋼湯鍋、環保減塑不銹鋼便當盒，以及外型吸睛的蘋果造型雙層碗，貼近台灣家庭的烹調與生活習慣。

有別不銹鋼的既定印象，Plus Perfect理想牌以蘋果造型碗建立產品線特色。（業者提供）

PLUS PERFECT 理想牌董事長陳榆華表示：「酷澎在台灣市場展現高度在地化經營能力，包含高效率的配送物流，更透過品牌館與多元曝光資源，協助我們有效觸及更廣泛的消費族群，提升品牌能見度與銷售表現。這樣的合作模式，讓我們對未來與酷澎持續深化合作充滿信心。」

Coupang酷澎正持續攜手台灣優質品牌，透過完善的物流基礎與行銷資源，協助品牌拓展線上市場版圖，同時提供消費者更豐富且便利的購物選擇，打造品牌、線上零售與消費者三方共贏的正向消費生態。

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