賣地還賭債！主導京華城土地「左手賣右手」沈慶京3罪起訴求刑26年

威京集團主席沈慶京。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕威京集團主席沈慶京因身陷181億元巨額賭債與債務壓力，利用實質掌控公司的權力，讓中石化以372億元天價買回京華城土地，將公款轉化為私人分潤與洗錢資金。台北地檢署今偵結起訴沈慶京、前經濟部長陳瑞隆共13人；其中，沈慶京則就土地非常規交易、特別背信部分，遭求刑12年、洗錢罪求刑5年、非法分潤5億元背信犯行則求刑9年，合計26年。

檢調調查，沈慶京於案發期間同時實質掌控中石化、鼎越及京華城公司，主導整起土地交易與後續資金運作。中石化原本並無投標京華城土地計畫，但因京華城多次流標、威京集團與沈慶京面臨龐大債務壓力高達181.8億，最終由中石化轉向獨資投標，以372億1萬元標得京華城土地，價格遠高於實際行情。

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起訴書指出，沈慶京等人為讓交易合理化，涉嫌透過操控估價、形式化董事會程序等方式，推動不合營業常規的交易，部分估價報告涉違反估價常規，卻仍作為授權投標依據，導致中石化及鼎越承擔重大財務風險，造成損害逾75億元。

北檢查出，鼎越取得土地後，又提前支付京華城公司5億元增額容積分潤款，部分款項甚至流入沈慶京掌控帳戶及威京集團關聯公司，此舉同樣屬不利益交易，造成中石化與鼎越額外損失。

北檢另認定，沈慶京等人涉嫌透過境內外公司與帳戶層層轉帳，將非常規交易所得轉入「銳亮台灣分公司」帳戶，以隱匿資金來源與流向，涉犯洗錢罪，目前已扣押相關帳戶資金約27.9億元。

本案遭起訴者包括前經濟部長陳瑞隆、前政務委員兼國策顧問朱雲鵬、中石化與鼎越多名高層及威京集團幹部等人。至於朱俊嘉、陳玉坤等7人，因罪嫌不足獲不起訴處分；朱少芬等2人則因逃亡或滯留境外，已遭發布通緝。

至於量刑部分，北檢認定沈慶京涉犯「證券交易法」非常規交易及特別背信罪、洗錢罪，以及非法5億元分潤背信相關犯行，分別求處有期徒刑12年、5年及9年，並併科罰金合計6億餘元；其餘被告則依涉犯證券交易法「非常規交易」或「特別背信」等罪嫌，分別求刑3年6月至7年不等。

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