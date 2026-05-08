資料留台灣成關鍵！臺大醫院加速上雲、讓AI走進臨床第一線

臺大醫院近年持續推動智慧醫院建設，從早期電子病歷無紙化、行動化，到如今導入AI與雲端協作平台。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著AI技術快速發展，醫療產業數位轉型也邁入新階段，對醫院而言，導入雲端與AI不只是技術升級，更牽涉電子病歷、個資保護、資安防護與法規遵循等高度敏感議題。隨著Microsoft Azure機房落地台灣，資料落地與服務效能需求進一步獲得支撐，也讓醫療上雲在合規與安全基礎上，有了更明確的推進空間。

國立臺灣大學醫學院附設醫院（以下簡稱臺大醫院）近年持續推動智慧醫院建設，從早期電子病歷無紙化、行動化，到如今導入AI與雲端協作平台，轉型重點已不再只是「有沒有導入技術」，而是如何讓第一線醫護與行政人員真正參與流程改善，並將數位能力延伸到日常作業之中。

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臺大醫院資訊室主任陳權忠指出，隨著院內資訊系統逐步成熟，資訊室的角色也正在轉變，從過去一手承接各單位需求，轉為協助、輔導與賦能，透過Microsoft 365（M365）平台，結合各項工具，臨床醫師、護理師與各科部行政人員都能更有效解決問題，成為流程優化的重要參與者。

作為台灣規模最大的公立醫學中心之一，臺大醫療體系橫跨總院與多所分院，行政與跨部門流程複雜，各單位需求高度分散。過去，院內許多行政資訊系統皆由資訊室自行開發，從財產管理、薪資計算、人事資料建置，到各科部日常流程，都仰賴工程師逐一客製化處理。

臺大醫院資訊室協理尚榮基表示，資訊室能提供的服務，始終趕不上各科部的期待與需求。由於行政單位業務分散且需求各異，若所有系統都仰賴工程師逐一開發，將難以因應需求變化的速度，許多需求看似單純，仍需要工程師介入，不僅增加資訊室人力負擔，也讓流程改善速度受限。

除了內部流程優化，醫療資料上雲也是臺大醫院推動智慧醫療的重要布局。不過，對醫療機構而言，上雲從來不是單純的技術決策，電子病歷涉及高度敏感的個人醫療資訊，如何在合規前提下擁抱雲端，是每家醫院都必須審慎面對的課題。

臺大醫院將合規與資料落地能力視為推動上雲的重要基礎，自2023年起，陸續完成雲端版Exchange Online與SharePoint Online上線，提升部門協作效率與資料管理能力。

隨著微軟在台區域資料中心啟用，醫療資料落地台灣的需求得以落實，也為電子病歷及相關資料逐步上雲提供更完整的基礎。陳權忠說明，微軟在台區域資料中心的啟用，不僅讓臺大醫院對上雲合規更有信心，也因資料落地台灣，服務存取無須連線至海外，整體效能得以提升。

此外，在雲端基礎建設之外，資安防護同樣是醫療上雲的關鍵，近年針對醫療機構的資安攻擊手法日益多元，其中釣魚郵件仍是常見入侵途徑之一。而面對生成式AI浪潮，臺大醫院也積極探索各種應用可能，目前在病歷相關作業上，AI可協助進行病歷標註、摘要生成與文件審核，讓醫師更快掌握病患病史，並提升醫療紀錄完整性，相關應用也從文字逐步延伸至影像、圖片與聲音等多模態資料。

隨著生成式AI應用逐步深化，臺大醫院也將持續透過雲端與AI驅動臨床創新，推動相關應用於臨床與行政場域，涵蓋語音病歷整理、緊急事件派工單自動生成及數位孿生（Digital Twins）等場景。

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