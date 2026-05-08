焦點股》華通：Q2低軌衛星缺料緩解 開低走高

華通低軌衛星產品出貨有望隨缺料緩解而增溫。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕太空板霸主華通（2313）因低軌衛星產品缺料，影響首季出貨，隨著第二季缺料緩解，出貨有望提升，華通目前手握兩大低軌衛星大廠訂單，第一大低軌衛星客戶拿下90%市佔，第二大客戶則由華通獨供，今年華通低軌道衛星營收占比維持高檔，營收規模持續擴大，將進一步推升公司營收規模及利潤，華通之前因SpaceX在IPO申請書中示警太空資料中心可能無法實現商業可行性，股價回檔，今日早盤股價開低走高。

截至9:26分左右，華通股價小漲0.4%，暫報250.5元，成交量逾2.3萬張，震幅逾6%。

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華通首季營收195.5億元，年增16.85％，毛利率17.98%，年增0.81個百分點，稅後盈餘15.04億元，年增14.53%，每股稅後盈餘（EPS）1.26元，法人預估，華通衛星產品出貨在第二季有可能因為原物料供應改善而提升，再加上AI與傳統伺服器需求延續，搭配新產能逐季開出，今年營運可望呈現逐季走揚的態勢。

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