62歲阿北不想當下流老人！擁逾1億財產卻不敢退休 曝這件事超恐怖

1名62歲律師坦言，自己最害怕的不是沒錢，而是「看到帳戶裡的錢一直流出去，卻沒有新的收入進來」。（示意圖，歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕62歲的律師史蒂夫（Steve），年收入高達17.5萬美元（約新台幣549萬元），不僅沒有任何負債，房子也早已繳清，還擁有約350萬美元（約新台幣1.09億元）的401（k）和IRA（美國退休福利計畫）退休帳戶資產。從財務角度來看，他幾乎已經達到多數人夢寐以求的「退休自由」，但他卻非常焦慮，直言自己最害怕的不是沒錢，而是「看到帳戶裡的錢一直流出去，卻沒有新的收入進來」。

從幾乎所有財務指標來看，史蒂夫退休規劃方面都可以被稱作「人生勝利組」。但根據Yahoo Finance報導，史蒂夫坦言，看著帳戶裡的錢不斷流出、卻沒有新的收入進帳，讓他感到極度不安與無所適從，甚至希望有人能親口告訴他：「你真的可以退休、不必再工作了。」

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這樣的情況，其實比許多人想像中更普遍。理財專家指出，努力存錢與安心花錢，所需要的心理狀態完全不同。很多長年自律、習慣儲蓄的人，真正最難跨越的，反而是退休後「開始花自己的錢」。

節目主持人Dave Ramsey則直接替史蒂夫算了一筆帳。他表示，若350萬美元持續投資在平均年報酬率10%的成長型共同基金中，每年光投資收益就可能達35萬美元（約新台幣1140萬元），甚至比史蒂夫目前當律師的收入還高出1倍，而且還是在「不動到本金」的情況下。

Dave Ramsey還說，除非史蒂夫做出極其不理智的決定，否則史蒂夫幾乎不可能在去世前耗盡積蓄。

美國Santa Clara University金融學教授Meir Statman也分析，越是難以花錢的人，往往代表自制力越強，因此更容易累積龐大財富。但問題是，「節儉」一旦變成長年的習慣，要突然改變其實非常困難。

面對市場波動問題，史蒂夫也提出自己的擔憂。他表示，若遇到股市下跌，還要從不斷縮水的投資帳戶提領生活費，會讓人感覺非常危險。

對此，Dave Ramsey則認為，市場低迷雖然一定會出現，但通常只是短期狀況。退休族可以在市場較差的年份適度減少提領金額，等投資恢復後再調整，長期下來仍有機會維持資產穩定成長。

事實上，像史蒂夫這樣「不敢花退休金」的人並不少。波士頓學院退休研究中心（the Center for Retirement Research at Boston College）2019年的分析指出，許多退休人士即使到了80多歲，仍保留大部分退休資產未動用，而且資產越多的人，往往越不願意花錢。

波士段學院退休研究中心發現，退休，等於要這個人徹底顛覆過去數十年的金錢觀，從習慣看著資產不斷增加，變成必須接受帳戶數字逐漸減少，但對許多人而言，經過數十年紀律儲蓄後，要從「累積資產」的思維，轉變成理財規劃師所說的「開始提領、消耗資產」模式，往往比想像中更令人措手不及。

Dave Ramsey點出其中更深層的心理問題。他認為，退休後若完全失去人生目標與生活重心，本身就可能成為另一種痛苦。因此，他建議史蒂夫不一定要徹底停止工作，而是可以利用自己的法律專業，以較輕鬆的方式持續參與，例如協助非營利組織或慈善機構。

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