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焦點股》聯詠：法說報喜 股價大漲

2026/05/08 09:34

聯詠總經理王守仁（記者洪友芳攝）聯詠總經理王守仁（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC設計聯詠（3034）昨召開線上法說會，因客戶提前拉貨，加上漲價，帶動第二季的需求上揚，預估第二季以中位數約季增20.97%，毛利率中間數約39.5%也較上季39.06%揚升；聯詠法說會釋出營運利多，帶動今股價大漲，截至9點16分為止，股價最高達495.5元，上漲42.5元，漲幅9.38%，成交量超過7千張。

聯詠第一季營收231.45億元，季增1.4%、年減14.6%；毛利率39.06%，稅後淨利37.67億元，季增2%、年減28.4%，稅後每股盈餘6.19元，為近四季獲利新高。

聯詠預估第二季營收將介於新台幣275億至285億元新之間，以中位數280億元計算約季增20.97%，毛利率介於38%至41%之間，以中間數280億元計算約季增20.97%，營業利益率介於16%至19%之間。

聯詠指出，系統客戶因預期記憶體價格持續上漲而提前拉貨，公司也將調漲價格，帶動第二季營收顯著增長，下半年需求動能還不確定性，有待觀察。但下半年公司將持續推出高階新產品，預期將對業績會有不錯貢獻，全年會較去年有所成長。

對於第二季的產品線表現，聯詠說明，三大產品線都將較上季成長顯著，其中SoC產品線的營收成長幅度最大，此一成長主要由邊緣AI影像視覺產品的強勁需求所驅動。

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