美軍將重返荷姆茲海峽護航？國際油價上沖下洗 市場嚇壞

國際油價週四（7日）收低。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（7日）在劇烈震盪的交易中收低。此前有報導指出，沙烏地阿拉伯與科威特已解除對美國使用其領空與軍事基地的限制，允許美國最快於本週重新展開護航商船通過荷姆茲海峽的行動。

布蘭特原油期貨收跌1.2%，或1.21美元，報每桶100.06美元。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨收跌0.28%，或27美分，報每桶94.81美元。

此前，兩大指標油價一度雙雙重挫多達每桶5美元，原因是市場樂觀預期美國與伊朗正朝達成一項有限且暫時性的協議邁進，以停止雙方衝突。

在盤後交易時段，布蘭特原油反彈逾1美元，WTI更跳漲2美元。此前，伊朗半官方媒體《法斯通訊社》（Fars News Agency）報導稱，伊朗班達阿巴斯市附近傳出數起類似爆炸的聲音。

《華爾街日報》週四援引美國與沙烏地官員報導稱，沙烏地阿拉伯與科威特已解除對美軍使用其領空與軍事基地的限制，而川普政府正尋求於本週重新啟動「自由計畫（Project Freedom）」，也就是引導船隻通過關鍵航道荷姆茲海峽的行動。

消息人士與官員週四表示，美國與伊朗正逐步接近達成一項有限且暫時性的協議，以停止雙方戰爭。根據目前的協議框架草案，雙方將停止交戰，但最具爭議性的問題仍未獲解決，且協議將以短期備忘錄為核心，而非一項全面性的和平協議。

北歐斯安銀行（SEB）研究分析師赫瓦爾比耶（Ole Hvalbye）表示，若協議最終獲得確認，布蘭特油價可能很快回落至每桶80至90美元區間；但若談判破裂，或川普重新轉向軍事打擊，油價將立即飆升至每桶120美元以上。

赫瓦爾比耶表示，雖然簽署諒解備忘錄可能降低紙盤市場（Paper Market）的風險溢價，但對實體原油目前的高額溢價不會立刻產生太大影響。他並補充，即使達成協議，市場也需要數週甚至數月時間才能恢復正常。

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