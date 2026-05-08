台股大怒神來了！台積電領逾1200家下殺，指數重挫逾800點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股週四在晶片股走勢疲弱拖累，4大指數全面收黑，費半重挫2.72%，而台股在昨創新高後，今在台積電、台光電、台達電等高價股開盤下跌，指數開盤跌47.75點，以41886.03點開出，在高股價熄火，南亞科、華邦電等記憶體，及景碩、南電等ABF載板、通訊網路等電子股走跌下，指數開低走低，跌242點，回測41691點，所幸在電子通路、光電，及橡膠、生技、食品、化生等傳產股逆揚，加上記憶體、聯發科在買盤進場點火，股價急拉翻紅，大盤也跟著翻紅漲105點，指數一度回到42038點。

不過，在指數再見4萬2後，逢高賣單殺出，在台積電大跌40元，失守2300元，聯電已重挫逾6%下，在半導體、記憶體、ABF載板、低軌衛、IC設計等電子股全面下殺，在上市櫃逾1200家下跌，指數直線摜殺，回測41132點，大跌801點，所幸在金融撐盤，及台積電跌勢收斂，跌幅收斂，盤中跌逾600點，指數在41300點附近震盤。

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英特爾和其他晶片股回落，美伊和平談判的不確定性也給大盤帶來壓力，週四道瓊工業指數下跌313.62點、0.63%，標普500指數下跌0.38%，那斯達克指數下跌0.13%，費城半導體指數下挫2.72%，台積電ADR跌1.28%，收在414.15美元。

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