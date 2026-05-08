黃金又寫1新高但下秒遭狙擊！最新目標價曝光

週四（7日）黃金價格上漲。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人樂觀看待美國和伊朗有望達成和平協議的傳言，期待通膨疑慮減緩、利率不必一直保持在高點，週四（7日）黃金價格一度觸及兩週高點。然而，有報導指出伊朗不允許荷姆茲海峽重新開放，限制金價漲幅。

黃金現貨上漲0.3%，報每盎司4700.98美元，盤中稍早曾觸及兩週高點。

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黃金6月期貨上漲0.4%，報每盎司4710.90美元。

《路透》報導，RJO Futures 高級市場策略哈伯康（Bob Haberkorn）表示：「如果停火得以維持，我們能夠將這場戰爭拋在身後，並在海峽暢通無阻的情況下恢復正常商業活動，我認為金價有望回升至每盎司5000美元。」

他指出，市場目前正密切關注中東局勢，以及美國聯準會（Fed）的政策走向。目前市場正等待週五發布的美國非農就業報告，以評估Fed今年將如何推進貨幣政策。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲2.6%，報每盎司79.32美元，稍早曾觸及4月17日以來最高點。

現貨鉑金下跌1.2%，報每盎司2036.28美元。

現貨鈀金下跌2.5%，報每盎司1498.86美元。

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