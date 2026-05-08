他在母親閣樓驚見400萬現鈔 ！「天降財富」秒變噩夢超崩潰

他在母親閣樓驚見400萬鉅款遺產，「天降財富」秒變噩夢超崩潰。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕每月靠15萬日圓養老金為維的83歲母親，在看到竊案新聞時，竟說「寧願藏起來也不讓小偷偷走」，當時田中義幸（化名）以為是玩笑話，沒想到，去年在整理母親遺物時，竟然發現她在閣樓中藏了，一捆捆的鈔票，總額約2000萬日圓（約新台幣400萬），讓他當場驚呆了，然這項發現對田中先生及其家人來說並非完全值得慶賀，他們當時正在準備遺產稅申報表，而如此巨額的隱匿資產的發現，卻成了申報過程中的一大障礙。

日媒報導，田中義幸表示，去年黃金周假期期間，他和妹妹伊藤惠美在一起整理母親的遺物，因母親說過她靠每月大約15萬日圓的退休金過著簡樸的生活，所以我們覺得這項工作一兩天就能完成。

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第2天，田中先生在整理衣櫃上方收納空間時，注意到天花板角落有一個不尋常的縫隙。他用手電筒照了照，然後把天花板拉開，露出了一排用多層報紙包裹的長方形木塊。

「起初，我以為是建築材料之類的東西。但當我取下一個時，它出乎意料地重，打開一看，裡面是一捆捆的鈔票，我和妹妹都愣住了」。

在閣樓的隱密空間裡，警方發現了約2000萬日圓的現金，以及1本以和子名義開設的舊存摺。據說，和子看到附近發生的一起竊盜案新聞後，對家庭安全異常重視。種種跡象表明，這個儲物空間是她自己建造的，並沒有聘請專業人士。

田中表示，“我母親曾經說過：我寧願把它藏起來，帶進墳墓，也不願讓小偷把它偷走。當時我以為她在開玩笑，但現在看來她是認真的。”

然而，這項發現對田中先生及其家人來說並非完全值得慶賀。他們當時正在準備遺產稅申報表，而如此巨額的隱匿資產的發現，卻成了申報過程中的一大障礙。

田中表示，「母親可能以為她是要把錢留給孩子，但來源不明的現金很難向稅務局解釋……雖然我把一切都交給了專業人士，但過去一年我卻精疲力竭，疲於應對額外的調查和整理文件。她以為隱瞞這件事是件好事，結果卻釀成了大禍。」

「現在想想挺搞笑的，不過……」田中說道，「問父母『你們有多少錢？』確實有點難為情，但最好趁他們身體還健康的時候談談。我可是吃過虧才明白這個道理的。」他真誠地告誡道。

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