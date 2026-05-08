台積電進駐後熊本變「塞車地獄」好崩潰！當地政府出招了

在TSMC進駐熊本縣菊陽町後，周邊交通壅塞情況進一步惡化。資料照。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本熊本縣長期以來飽受塞車困擾，而在半導體大廠台積電（TSMC）進駐後，塞車問題更受到關注。熊本縣因此透過官民合作緩解壅車問題，正積極推動針對企業的優惠制度，從2025年起設立企業「交通壅塞對策夥伴登錄制度」，呼籲企業分散通勤時間並利用大眾運輸，並透過增加優惠措施來招募企業參與。

日本媒體《每日新聞》報導，根據荷蘭數位地圖服務龍頭「TomTom」的調查，熊本都會圈開車移動10公里所需的平均時間，在2025年為32分58秒，超過東京都的27分31秒，而比起2024年更是惡化了11秒，可看出長期車流過多的情況。尖峰通勤時段每年的平均損失時間甚至高達154小時。

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在TSMC進駐熊本縣菊陽町後，周邊交通壅塞情況進一步惡化，連TSMC董事長兼執行長（CEO）魏哲家也將此視為問題，並請求熊本縣協助改善交通問題。

為了緩解塞車問題，並在通勤方面獲得企業協助，熊本縣於2025年啟動該登錄制度。對象為推行彈性上下班、遠距辦公以及利用大眾運輸的企業，目前已有275家公司完成登錄。

熊本縣2025年9月還花費1個月推動「1萬人離峰通勤運動」，鼓勵民眾避開早晨尖峰時段通勤，登錄企業也參與配合。結果確認車流量確實減少，甚至有交叉路口的交通量減少高達26.4%。

為了進一步鼓勵企業登錄，熊本縣除了在官方網站介紹登錄企業，也允許企業使用原創標誌。從2026年度開始，縣政府還計畫由知事表揚優秀案例，讓企業能感受到提升企業形象等好處。此外，在縣政府發包事業選定企業時，也將作為加分依據。

熊本縣知事木村敬表示：「我們希望促進民眾從汽車轉向大眾運輸。這不僅有助於紓解交通壅塞，也能作為因應燃料價格上漲的對策。我希望平常使用自用車的縣民，也能產生『來試著搭乘大眾運輸吧』的想法。」

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