AI電源架構升級、高階功率電感需求升溫 新聿科4月營收1.16億元

高階功率電感需求提升，新聿科4月營收1.16億元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕專精於功率型電感研發製造的新聿科（7912）公告4月營收1.16億元、年增18.34%，1至4月累計營收4.73億元、年增48.46%，公司表示，受惠AI伺服器電源架構升級、高階功率電感需求提升，以及主要AI伺服器供應鏈客戶拉貨動能延續，帶動前4月營收較去年同期大幅成長，整體營運維持穩健向上。

新聿科指出，2026年以來AI伺服器需求持續升溫，雲端服務業者資本支出擴張，加上NVIDIA Blackwell平台需求強勁，推升AI伺服器供應鏈拉貨動能，帶動1至2月營收較去年同期大幅成長63%，累計1至4月營收年增率雖因去年4月受美國關稅政策影響，部分客戶提前拉貨墊高比較基期，使年增幅較1、2月略為收斂，但仍達48.46%，顯示AI伺服器與高效能運算平台需求延續，高階電感與AI電源相關產品需求仍維持高檔。

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新聿科核心產品包括一體成型模壓功率電感、組裝式高電流功率電感（Flat Pac與TLVR），以及電源模組相關應用，其中，TLVR系列主要應用於AI伺服器與資料中心CPU／GPU供電，可因應高功率、大電流環境，並提供快速負載瞬態響應，為切入AI伺服器電源架構升級的重要產品線。新聿科表示，公司具備材料應用、磁性結構設計與製程整合能力，並持續透過自動化產線、智慧工廠與品質管理系統，提升產品一致性、良率與交付能力，以滿足AI伺服器客戶對高階電源零組件品質穩定度與量產交期的要求。

法人表示，伴隨市場趨勢，新聿科透過持續深化TLVR、高電流功率電感、一體成型模壓電感及電源模組相關產品布局，並藉由客戶Design-in合作、平台導入與全球生產布局，掌握AI基礎建設擴張所帶來的高階電源零組件需求。

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