AI概念股還能追？華爾街傳奇看好「再噴2年」 原因揭曉

華爾街傳奇投資者、對沖基金大老瓊斯（Paul Tudor Jones）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕AI熱潮持續推升美國科技股大漲之際，華爾街傳奇投資者、對沖基金大老瓊斯（Paul Tudor Jones）認為，市場距離真正高點可能還有數年時間。他甚至將目前AI市場的發展，類比為1990年代網路泡沫初期與1980年代PC革命，預估AI驅動的牛市還能再延續大約2年。

瓊斯接受《CNBC》訪問時表示，若從本益比與企業獲利角度觀察，目前市場情況與1999年10月至11月相當接近。他指出：「我們還有另外2年可以繼續發展。」

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今年以來，市場對科技股估值過高與可能大幅回調的擔憂持續升溫，但資金仍大舉湧入AI概念股。光是過去一個月，那斯達克100指數便大漲18%，顯示市場對AI產業成長前景仍維持高度樂觀。

瓊斯表示，科技產業歷史上曾多次出現「生產力奇蹟」（Productivity Miracles）的關鍵轉折點，例如1980年代個人電腦（PC）技術突破，當時推升微軟（Microsoft）等科技公司崛起，並開啟科技主導市場的新時代。

他認為，當前AI產業也正處於類似階段，尤其部分AI新創企業的發展軌跡，可能與當年PC時代的領導企業相似。他更點名Claude Code的推出，認為其重要性可類比於微軟當年推出Windows作業系統，最終讓網際網路得以商業化普及。

除了產業發展脈絡外，瓊斯也認為當前市場環境與1999年網路泡沫時期存在相似之處。他指出，當年聯準會因擔憂「千禧蟲（Y2K）」問題，暫時延後升息，進一步助長科技股漲勢；而他認為，類似情境可能在2026年重演。

雖然瓊斯看好未來幾年的市場走勢，不過他也警告，若市場持續以目前速度上漲，未來一旦修正，跌勢恐相當劇烈。他形容，屆時可能出現「令人震撼的大幅修正」

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